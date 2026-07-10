PlayStation se ganó a pulso la apatía de la comunidad en días recientes, pues a principios de julio externó sus planes de poner fin a la producción de videojuegos físicos a partir de 2028. Es un problema muy grave por sí solo, pero ahora los fans acaban de encontrar otro motivo para estar incluso más preocupados.

Efectivamente, el posible futuro 100% digital en el que solamente sea posible comprar juegos en la PS Store o a través de copias “físicas” que incluyan códigos de descarga podría poner en riesgo las colecciones miles de jugadores a largo plazo, lo que hace que el inminente final del formato físico sea más frustrante.

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PlayStation podía quitarte tus juegos digitales si te mudas de país

Cuando nos registramos en la PSN, todos los jugadores debemos aceptar los Términos y las Condiciones. Pero claro, la inmensa mayoría simplemente ignoramos el documento y completamos el proceso sin leer el texto completo. A raíz de los últimos acontecimientos, la comunidad empezó a descubrir las limitaciones que impone el reglamento oficial.

Después de que Sony anunciara sus planes de abandonar el formato físico, los jugadores por fin se animaron a leer las normas. De esta manera se encontró una cláusula que pondrá en aprietos a los jugadores que se muden a otro país, pues básicamente indica que perderán todas sus compras PS3, PS4 y PS5.

En el documento de términos y condiciones para México, PlayStation establece en el artículo 3.2 que, una vez que los usuarios crean una cuenta y establecen el país, no tendrán la posibilidad de cambiar el código del país o la región asociada. Es fácil por qué esto representa un problema en un futuro en el que sólo existen juegos digitales.

Y sí, la situación se pone incluso peor más adelante. En el apartado 8.15, Sony indica que es posible que verifique el país o la zona de residencia del jugador mediante el número de su tarjeta de crédito o débito al momento de realizar una compra en la PS Store. El problema es que se rechazará la transacción si la información no coincide.

Esto significa que, si creamos una cuenta de PlayStation Network en un país y después nos mudamos a otro, la compañía japonesa nos impedirá migrar todo nuestro contenido al nuevo perfil, lo que significa que perderemos nuestras compras digitales y los juegos gratuitos que reclamamos a través de PS plus si deseamos crear otra cuenta asociada a la nueva zona.

Sony recomienda “crear otra cuenta en la nueva región”, pero en esencia eso nos obligaría a iniciar desde 0. Aún sería posible comprar tarjetas de regalo a través de sitios de terceros en el nuevo país, pero eso podría representar una sanción directa a los Términos y las Condiciones de PlayStation.

Sony advierte que la compañía se reserva el derecho de restringir o suspender las cuentas de PSN de los jugadores que no proporcionen información precisa y actualizada, o que rompan con las normas establecidas en el documento.

El reglamento de PlayStation afirma que es imposible cambiar la región de la cuenta de PSN y realizar transacciones fuera del país del perfil

Los peligros del formato digital en los videojuegos

Anteriormente, los jugadores que se mudaban a otro país podían llevarse sus videojuegos físicos con ellos y disfrutarlos sin mayores complicaciones, pues la mayoría de las consolas y títulos ya no tienen bloqueos regionales; sin embargo, y en un futuro 100% digital donde es necesario adquirir los juegos en la PS Store, eso ya no será posible.

Es cierto que es un problema que sólo afectará a grupos relativamente pequeños de jugadores, pero una vez más pone en relieve la pocas garantías que tienen los consumidores para preservar sus compras y colecciones digitales. Y sí, PlayStation tiene un mal historial en ese ámbito.

El mismo día en el que compartió sus planes de abandonar el formato físico, Sony anunció el cierre definitivo de las tiendas de PS3 y PS Vita, lo que indiscutiblemente dejó en evidencia lo volátiles que son las plataformas digitales. Poco antes, la compañía confirmó retirará más de 500 películas y series de las bibliotecas de los usuarios.

La comunidad no se quedó de brazos abiertos, y en la última semana empezaron a cancelar sus membresías de PS Plus y lanzar peticiones en un intento de revertir esta situación; sin embargo, un experto advirtió que los boicots son inútiles porque PlayStation sabía de antemano que su decisión tendría una mala recepción por parte de los fans.

Pero dinos, ¿sabías que podías perder tus compras y juegos digitales de PSN si te mudabas de país? Déjanos leerte en los comentarios.

Los jugadores de PlayStation que se muden de país podrían perder sus compras digitales y juegos gratuitos de PS Plus

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