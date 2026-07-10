PlayStation está en la mira por su reciente anuncio sobre el final del formato físico en 2028, pero lo cierto es que, cuando menos, quedan poco menos de 2 años para tener lanzamientos que consideren el disco como opción.

Los primeros en sufrir este cambio serán los títulos de PlayStation Studios. Incluso Sony ya tiene otros planes para su fábrica de manufactura de discos, así que no hay marcha atrás.

¿Qué sucederá con God of War Laufey? Santa Monica Studio respondió y esto también permitió conocer su ventana de lanzamiento.

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¿God of War Laufey saldrá en formato físico o solo en digital?

Desde ahora y durante lo que queda de 2026 y 2027 una de las preguntas más comunes sobre los juegos en desarrollo es si tendrán versión física.

En el caso de God of War Laufey, ya hay respuesta y los fans por fin tendrán certidumbre sobre lo que les espera en este título en cuanto a formato.

De acuerdo con una publicación de Santa Monica Studio en X sobre su participación en San Diego Comic-Con, su próximo juego, God of War Laufey si tendrá edición física. Esto significa que en su día de lanzamiento estará disponible en disco y en formato digital, un debut tradicional según el estándar actual de la industria.

We can confirm God of War Laufey will be available on disc. — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) July 10, 2026

¿Cuándo debutará God of War Laufey?

Curiosamente, la disponibilidad de God of War Laufey en ambos formatos permite conoce su ventana de lanzamiento.

Aunque reportes aseguran que el estado de desarrollo de este proyecto es avanzado, no se espera que debuté este año y menos con la presencia de GTA VI. Los reflectores para PlayStation Studios estarán en Marvel’s Wolverine de Insomniac Games que debutará el 15 de septiembre.

Si consideramos que todo juego exclusivo (y de terceros) que se lance en PlayStation a partir de 2028 no lo hará en formato físico, se infiere que God of War Laufey llegará en algún momento de 2027. Al final, el título será uno de los últimos exclusivos de Sony en tener una versión en disco.

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