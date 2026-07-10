PlayStation podría estar por cambiar las reglas del juego para siempre. A principios de julio, el gigante japonés confirmó que, a partir de enero de 2028, dejará de producir juegos físicos, lo que impactará tanto a lanzamientos first-party como a títulos de terceros. Estas medidas no pasaron desapercibidas por los gobiernos de múltiples países, incluido México.

A finales de esta semana, se dio a conocer que legisladores mexicanos presentarán una denuncia formal ante los organismos correspondientes para que se realice una investigación oportuna y se determine si la decisión de Sony recurre a prácticas monopólicas.

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La diputada Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio solicitan que se investigue a Sony

Mediante un comunicado, se informó que la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio en aras de que Sony Interactive Entertainment, propietaria de PlayStation, sea investigada por presuntas prácticas monopólicas en materia de venta de videojuegos.

Iraís Reyes, quien se ganó el apodo de “diputada gamer”después de que fue una de las principales detractoras del impuesto de 8% que intentó imponer el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2025, indicó que la eliminación del formato físico dejará como único canal de venta la PS Store, la tienda digital de PlayStation.

“Si desaparecen los discos, quien tenga un PlayStation ya no podrá decidir dónde comprar sus juegos y tendrá que hacerlo únicamente en la tienda de Sony”, afirmó la diputada. La denuncia pretende que la autoridad determine si la compañía japonesa utiliza su posición para quedarse como el único vendedor y perjudicar tanto a los consumidores como a otros negocios.

De igual forma, la denuncia, que se presentará por los legisladores de Movimiento Ciudadano en su calidad de ciudadanos y usuarios de videojuegos, advierte que desaparecerá la competencia de precios en caso de que se elimine el formato físico y se obligue a los consumidores a comprar los juegos por una sola vía.

“Tiendas como Liverpool, Sanborns o GamePlanet dejarían de competir por la venta de videojuegos nuevos y también desaparecería el mercado de reventa e intercambio, que es enorme”, explicó Luis Donaldo Colosio, quien de igual forma externó su preocupación por las pocas garantías que existen en materia de propiedad digital.

“Los consumidores dejaríamos de ser propietarios de los videojuegos. Con el formato digital, ya no compras un juego como antes: compras una licencia, y eso significa que el acceso al contenido depende de las condiciones que imponga la empresa”, comentó el senador.

Iraís Reyes, la diputada gamer de Movimiento Ciudadano, defiende los videojuegos en formato físico

Los riesgos potenciales de las medidas de PlayStation

En el comunicado, se citan 2 ejemplos que dejan en evidencia los peligros inherentes del formato digital. En primer lugar, se recuerda que Sony retiró el contenido adquirido por los usuarios europeos en 2022. También se expuso el caso más reciente en el que PlayStation advirtió que revocará las licencias de más de 500 películas y series.

La denuncia explica el potencial abuso de poder que podría tener Sony en el mercado, pues controlaría simultáneamente la consola, la tienda digital, la distribución de videojuegos y los precios de éstos últimos.

“Tendríamos a Sony siendo juez y parte de su propio ecosistema, y sabemos lo que puede ocurrir cuando una sola empresa controla todo”, comentó Iraís Reyes. “Por si fuera poco, al obligar a que todo sea digital se está partiendo de que todas las personas tienen acceso a internet con buena velocidad, cuando sabemos que esto es desigual en México”, añadió Colosio.

Los legisladores, quienes buscan el apoyo de quienes integran la comunidad gamer, señalaron que la denuncia identifica 2 afectaciones potenciales. En primer lugar, PlayStation tendría un gran poder de mercado de tipo monopólico, pues al eliminar los discos también desaparecerá el mercado de reventa, préstamo y coleccionismo; en consecuencia, no habrá competencia de precios y Sony quedará como el único fijador de los costos.

Por otra parte, la denuncia identifica otra posición de tipo monopólico que afecta a las empresas desarrolladoras, que, al perder el canal físico, quedan sujetas a la infraestructura, una alta comisión por el uso de la plataforma de ventas digitales de PlayStation y las condiciones que unilateralmente determine Sony para acceder a los jugadores de su plataforma.

Los legisladores señalan que dicha conducta encuadraría como una posible práctica monopólica relativa en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, por incrementar los costos, obstaculizar a otros agentes, negar el acceso a un insumo esencial y estrechar los márgenes de las desarrolladoras.

La denuncia de los legisladores de México pide investigar a PlayStation y Sony por posible monopolio

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