El impacto de Mina the Hollower ya se está sintiendo incluso antes de su lanzamiento oficial al grado de que está aplicando un Grand Theft Auto VI. Lo que pasa es que el nuevo juego de Yacht Club Games, estudio responsable de Shovel Knight, provocó que otro desarrollador independiente decidiera mover la fecha de estreno de su proyecto para evitar competir directamente contra uno de los indies más esperados del año.

La situación recordó inmediatamente a lo ocurrido con Hollow Knight: Silksong el año pasado, cuando varios estudios retrasaron sus juegos tras el inesperado anuncio de su fecha de lanzamiento.

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Dark Scrolls decidió hacerse a un lado por culpa de Mina the Hollower

El juego afectado esta vez fue Dark Scrolls, nuevo proyecto del estudio Doinksoft. Originalmente, el título iba a estrenarse el 28 de mayo, apenas un día antes de la llegada de Mina the Hollower.

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Sin embargo, según explicaron en una entrevista con Polygon, el estudio decidió retrasar su lanzamiento hasta el 22 de junio para evitar compartir ventana con el esperado juego retro de Yacht Club Games. Lo más curioso es que los desarrolladores admitieron abiertamente que la decisión ocurrió porque ellos mismos querían jugar Mina the Hollower.

“Originalmente íbamos a lanzar Dark Scrolls el 28 de mayo, pero resulta que voy a estar un poco ocupado jugando Mina the Hollower cuando salga el 29 de mayo”, bromearon en el anuncio oficial del retraso.

Los desarrolladores creen que ambos juegos compiten por el mismo público

Aunque para algunos podría parecer exagerado retrasar un juego indie por otro lanzamiento relativamente de nicho, Doinksoft explicó que el problema realmente estaba en que ambos proyectos apuntan exactamente al mismo tipo de jugador.

El desarrollador Cullen Dwyer aseguró que probablemente habrían mantenido la fecha incluso si tuvieran que competir contra algo gigantesco como Grand Theft Auto VI, porque consideran que el público de GTA compraría ambos juegos sin problema.

Sin embargo, la situación cambia completamente cuando se trata de dos títulos indie retro dirigidos a una audiencia muy específica.

“Ambos juegos pertenecen al mismo nicho. Si se tratara, por ejemplo, de GTA o algo así que se lanzara el mismo día, quizá no lo hubiéramos cambiado. La gente que compra GTA y a la que también le gustan los juegos indie retro va a comprar ambos. Alguien a quien le gusten los juegos indie retro probablemente tendrá que elegir entre los dos juegos indie retro que salen el mismo día, y no voy a mentir, Mina está en mi lista de los más esperados y en la de mucha otra gente también. Creo que perderíamos muchas ventas si lo lanzáramos el mismo día”, explicó Dwyer.

El creativo incluso admitió que Mina the Hollower es uno de sus juegos más esperados del año y cree que lanzar Dark Scrolls junto a él habría afectado seriamente sus ventas.

Además, confirmó que Yacht Club Games contactó personalmente al estudio cuando se enteraron del retraso y que la conversación fue extremadamente amistosa: “Yacht Club se puso en contacto con nosotros cuando se enteraron y fueron muy amables. Nadie sabía que los habíamos programado tan cerca uno del otro. Todos hemos trabajado juntos en el ámbito independiente durante mucho tiempo y, como amigos y colegas, nos apoyamos mutuamente en nuestros juegos”.

¿Qué es Dark Scrolls?

Pese a la comparación inevitable, Dark Scrolls realmente es muy diferente de Mina the Hollower. El proyecto de Doinksoft se describe como un “plataformero auto-scrolling” que mezcla ideas de shoot ‘em ups, roguelikes y clásicos retro. El estudio asegura que su inspiración está mucho más cerca de juegos como Contra que de títulos modernos.

Curiosamente, pese a su nombre, Dwyer también aclaró que Dark Scrolls realmente no está inspirado en Dark Souls. Según explicó, el título nació simplemente como una broma interna mientras buscaban nombres relacionados con “scrolls”. Aun así, el desarrollador reconoció que los juegos de FromSoftware sí cambiaron la forma en que muchos estudios modernos entienden la dificultad y el diseño de videojuegos.

“En la medida en que el mundo y la forma en que hablamos de los videojuegos cambiaron tras el lanzamiento de Dark Souls, este juego debe de haberse inspirado en él de alguna manera», afirmó Dwyer. “Como mínimo, Dark Souls les ha dado a muchos desarrolladores la confianza para hacer que los juegos sean un poco más difíciles y ha enseñado a los jugadores a aceptar un poco mejor la muerte en los juegos, así que eso ya es algo. Hay un punto de control junto a una fogata entre los niveles, ¿eso cuenta?

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Alguna vez imaginaste que algo así pasaría en la escena de juegos indies? Cuéntanos en los comentarios.

Mina the Hollower llegará el 29 de mayo a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.