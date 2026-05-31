Mortal Kombat 2 podría ser fácilmente la mejor adaptación live-action de la querida y longeva franquicia de lucha. Aunque aún tiene un largo trecho por recorrer para considerarse un éxito rotundo, al menos tuvo la suficiente buena recepción como para superar un récord de la franquicia que permaneció vigente por más de 3 décadas.

La cinta de acción y aventuras inspirada en la saga creada por Ed Boon y John Tobias hizo historia al conseguir más de 100 millones de reproducciones con su primer adelanto oficial en 24 horas. El éxito viral del adelanto motivó a Warner Bros. Pictures a retrasar el estreno de octubre de 2025 a mayo de 2026.

Si bien está por verse si esa fue la mejor decisión a largo plazo, el filme mantuvo el buen ritmo en la previa al verano pese a la dura competencia y acaba de alcanzar un importante hito en la taquilla internacional. Y sí, finalmente superó a sus predecesoras en términos de recaudación.

Video relacionado: Mortal Kombat X: retrospectiva del juego que cambió la saga para siempre

Mortal Kombat 2 ya es la película más taquillera de la franquicia

La secuela de la controversial pero exitosa cinta de 2021 finalmente llegó a los cines de la mayoría de los países el pasado 8 de mayo con una recepción mixta por parte de la prensa especializada, pero recibió muy buenas calificaciones del lado de la audiencia y los fanáticos de la serie de NetherRealm Studios.

En su previa al lanzamiento oficial, Mortal Kombat 2 tuvo un inicio sólido. En su primer fin de semana en cartelera, recaudó poco más de $60 millones de dólares, nada mal al considerar que tuvo un presupuesto relativamente modesto de $80 millones de dólares. Eso sí, su debut estuvo por debajo de las expectativas más ambiciosas.

A pesar de que Michael, El Diablo viste a la moda 2 y otros grandes estrenos acapararon los reflectores, el filme protagonizado por Karl Urban, Adeline Rudolph, Ludi Lin, Jessica McNamee, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada y Lewis Tan se mantuvo vigente en la cartelera.

En su segundo fin de semana, Mortal Kombat 2 rebasó la marca de los $100 millones de dólares de recaudación global, y para el pasado 28 de mayo alcanzó los $122.2 millones de dólares en la taquillera internacional. Los datos más recientes de Box Office revelan que ya consiguió más de $126 millones de dólares en todo el mundo.

De esta manera, el filme producido por Todd Garner logró convertirse en la adaptación live-action más exitosa de la franquicia en toda la historia. Por más de 30 años, ese récord le perteneció al largometraje original de 1995, que fue una enorme sorpresa al ganar $122.2 millones de dólares con un presupuesto de apenas $20 MDD.

Aunque Mortal Kombat 2 empezó a perder salas ante el estreno de Backrooms, Obsession y otros grandes éxitos del verano, se espera que permanezca en cartelera por los próximos días. Además, el debut en Japón apenas tendrá lugar a inicios de junio, por lo que hay esperanza de que el lanzamiento en tierras niponas impulse la taquilla.

Con más de 126 millones de dólares, Mortal Kombat 2 ya superó la recaudación total de MK 1995

¿Mortal Kombat 3 tiene luz verde?

Antes del debut oficial de Mortal Kombat 2, el guionista Jeremy Slater, quien escribió la historia de la segunda entrega, dio a conocer que Warner Bros. lo contrató para escribir la tercera película de la serie. En aquel momento, el creativo reveló que la compañía confiaba plenamente en el éxito de la franquicia en los cines.

Por supuesto, siempre es factible que tales planes se derrumben en caso de que la cinta de 2026 no cumpla con las expectativas financieras. Y en efecto, es importante revelar que, al momento de escribir este artículo, Mortal Kombat 3 aún no recibe luz verde por parte de la productora.

Así lo reveló el guionista Jeremy Slater en una entrevista con The Hollywood Reporter a inicios de mayo.

“Sí, todavía no tenemos luz verde para una tercera película. Cuando llegaron las cifras de las primeras proyecciones de prueba del año pasado y el estudio vio cómo los fans respondían a la segunda parte, creo que se dieron cuenta de que esto tiene potencial para convertirse en una franquicia. Así que me encargaron trabajar en un guion para la tercera entrega, y ahora mismo estoy por terminar un segundo borrador”, comentó el escritor.

Mortal Kombat 3 podría ser una realidad si la segunda película cumple con las expectativas

Pero dinos, ¿ya viste la película? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás leer más noticias relacionadas con Mortal Kombat 2 y otros proyectos de la franquicia si visitas esta página.

Video relacionado: Mortal Kombat: legacy Kollection - ¡Lo bueno, lo malo y lo meh!

Fuente