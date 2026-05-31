Ragnarök Online está de fiesta. El popular MMORPG comenzó oficialmente las celebraciones de su primer aniversario en América Latina con una enorme actualización de contenido que no solo incluye eventos especiales y recompensas para la comunidad, sino también la esperada llegada de las Clases 4, una de las novedades más importantes para los jugadores veteranos.

La celebración del aniversario estará disponible durante las próximas semanas y busca agradecer el apoyo de la comunidad latinoamericana que ha mantenido vivo el clásico de Gravity. Además de actividades dentro del juego, los usuarios podrán participar en eventos especiales, conseguir objetos exclusivos y aprovechar bonificaciones enfocadas en acelerar la progresión de personajes.

Las Clases 4 finalmente llegan a Ragnarök Online América Latina

La gran estrella de esta actualización es la incorporación de las Clases 4, consideradas la evolución definitiva de las Clases 3 dentro de Ragnarök Online. Esta nueva etapa agrega 13 evoluciones inéditas con habilidades completamente nuevas, mecánicas más complejas y estilos de combate avanzados tanto para PvE como para PvP.

Para acceder a las Clases 4, los jugadores deberán alcanzar nivel base 200 y nivel de clase 70 antes de iniciar una misión especial. Una vez completado el proceso, el límite de nivel aumentará hasta 250/50, permitiendo continuar el progreso mucho más allá de lo que anteriormente era posible.

La actualización también introduce nuevos sistemas de progresión como los Talentos, estadísticas especiales enfocadas en mejorar daño, precisión, resistencia, curación y golpes críticos. A diferencia de los atributos tradicionales, estos talentos utilizan un sistema de inversión más intuitivo y flexible que permite crear configuraciones mucho más especializadas.

Otro de los grandes cambios es la llegada del sistema AP o Puntos de Actividad. Esta nueva barra funcionará como un recurso adicional utilizado para activar habilidades extremadamente poderosas. Los AP no se regeneran de forma natural ni mediante pociones, por lo que los jugadores tendrán que administrar cuidadosamente cada habilidad durante los combates más difíciles.

Nuevos mapas, mazmorras y armas para el endgame

Con la llegada de las Clases 4 también debutarán nuevas zonas diseñadas específicamente para el contenido de alto nivel. Entre ellas destacan Rudus 4F, Amicitia y el impresionante Teatro Colapsado de Nifflheim, uno de los escenarios más llamativos presentados hasta ahora para el servidor latinoamericano.

Según el equipo de desarrollo, el Teatro de Nifflheim fue concebido como un enorme teatro abandonado dividido en múltiples áreas, incluyendo escenario, camerinos, plateas y depósitos. Los enemigos presentes en estas nuevas zonas serán considerablemente más fuertes y tendrán oportunidad de soltar armas de nivel 5 y equipamiento especial pensado para potenciar las habilidades de Clase 4.

La actualización también agrega nuevas reglas de refinamiento y sistemas de equipamiento que expanden aún más las opciones de personalización para los jugadores más dedicados.

El aniversario incluirá eventos de XP, drops y recompensas especiales

Además del nuevo contenido, Ragnarök Online celebrará su aniversario con múltiples eventos temporales enfocados en recompensar tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Entre ellos destaca el Evento de XP y Drops, que aumentará temporalmente la experiencia obtenida y las probabilidades de conseguir objetos raros. También habrá reducción de penalizaciones por muerte, beneficios especiales para usuarios que regresen al juego y recompensas diarias con consumibles y artículos cosméticos exclusivos.

Por otro lado, el Evento de Refinado añadirá paquetes especiales que podrán conseguirse mediante JOY Coins e incluirán herramientas enfocadas en mejorar equipamiento, como Bendiciones del Herrero y diversos artefactos especiales.

¿Qué te parecieron todas estas novedades? ¿Estás emocionado por lo que ha hecho Gravity con Ragnarök Online en Latinoamérica? Cuéntanos en los comentarios.

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