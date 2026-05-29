La industria del anime está de luto. Hiroyuki Kawasaki, veterano guionista reconocido por su trabajo en series como After War Gundam X y Sakura Wars, falleció el pasado 23 de enero a los 60 años. La noticia fue compartida por el también escritor Takao Koyama a través de redes sociales.

El veterano guionista japonés Hiroyuki Kawasaki falleció el pasado 23 de enero a los 60 años, según informó el también escritor Takao Koyama mediante una publicación en redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por el guionista Takao Koyama, quien compartió un mensaje en redes sociales para recordar a Kawasaki y lamentar su partida. De acuerdo con Koyama, el escritor fue uno de los primeros integrantes de Brazaanoppo, un grupo creado en 1988 con el objetivo de formar nuevos talentos dentro de la escritura para anime.

Luego de que se confirmara su fallecimiento, distintas figuras de la industria comenzaron a compartir mensajes de despedida. Uno de ellos fue el reconocido director y animador Masami Obari, quien recordó su colaboración con Kawasaki en Platinumhugen Ordian.

“Le debía mucho al señor Hiroyuki Kawasaki por Platinumhugen Ordian. Ofrezco mis más sinceras condolencias”, escribió Obari en X.

¿En qué trabajó Hiroyuki Kawasaki ?

Kawasaki construyó una larga trayectoria dentro de la industria japonesa y participó en proyectos bastante conocidos entre fans del anime clásico y mecha. Entre sus trabajos más recordados se encuentran After War Gundam X, Silent Möbius, Blade of the Immortal, Ryoko’s Case File, Shinkon Gattai Godannar y Sakura Wars. Además, también colaboró como coautor de la novela ligera de Love Hina.

Con el paso de los años, Kawasaki no solo se dedicó a escribir historias, también apoyó la formación de nuevos escritores. Tras la disolución de Brazaanoppo en 2016, varios de sus integrantes terminaron participando en Hiroyuki Kawasaki’s Screenwriting and Research, un grupo impulsado por el propio creativo.

La muerte de Hiroyuki Kawasaki representa otra pérdida importante para la industria del anime, especialmente para quienes crecieron viendo producciones de ciencia ficción, mecha y acción que marcaron toda una generación.

En LEVEL UP lamentamos el fallecimiento de Hiroyuki Kawasaki y le deseamos paz en su descanso final.

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