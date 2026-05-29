Después de años de rumores y especulación, Call of Duty finalmente regresará a una consola de Nintendo por todo lo alto. Activision confirmó que Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará a Nintendo Switch 2 el mismo día que las demás plataformas, pero eso no es todo: la compañía también reveló nuevas funciones exclusivas y detalles técnicos que hacen mucho más atractiva esta versión.

Entre las novedades más importantes destaca la presencia de cross-play y cross-progression, dos características que prácticamente se han vuelto indispensables para los shooters multijugador modernos.

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Nintendo Switch 2 permitirá jugar Call of Duty con usuarios de otras plataformas

Gracias al cross-play, los jugadores de Nintendo Switch 2 podrán competir y jugar junto a usuarios de PlayStation, Xbox y PC sin restricciones. Esto significa que la nueva consola de Nintendo no quedará aislada de la enorme comunidad online de Call of Duty.

Por otra parte, el cross-progression permitirá compartir progreso entre plataformas. En otras palabras, los jugadores podrán comenzar una partida en Nintendo Switch 2 y continuar exactamente donde se quedaron en otra consola o PC.

La función resulta especialmente importante para quienes juegan Call of Duty en múltiples dispositivos, pues conservarán desbloqueos, niveles, estadísticas y contenido adquirido sin importar dónde jueguen.

Modern Warfare 4 aprovechará los Joy-Con 2 como mouse

Otro detalle que llamó muchísimo la atención es que la versión de Nintendo Switch 2 incluirá soporte opcional para controles tipo mouse usando los nuevos Joy-Con 2.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles técnicos, esta función permitiría utilizar uno de los controles de Switch 2 como si fuera un mouse tradicional, ofreciendo apuntado más preciso en partidas competitivas.

Nintendo ya mostró esta característica previamente en títulos como Metroid Prime 4: Beyond, pero Call of Duty: Modern Warfare 4 podría convertirse en uno de los primeros shooters multijugador masivos en aprovecharla de manera importante.

Esto también podría representar una alternativa interesante para jugadores que buscan una experiencia más cercana al gameplay de PC sin abandonar la comodidad de una consola portátil.

El regreso de Call of Duty a Nintendo finalmente es una realidad

La llegada de Call of Duty a Nintendo Switch 2 también representa el cumplimiento del famoso acuerdo de 10 años firmado entre Microsoft y Nintendo en 2022, cuando Xbox prometió llevar la franquicia a plataformas de la compañía japonesa.

Desde entonces, muchos jugadores dudaban si realmente ocurriría o si Nintendo recibiría versiones recortadas de la saga. Sin embargo, todo indica que Modern Warfare 4 tendrá prácticamente las mismas funciones importantes disponibles en otras plataformas.

Call of Duty: Modern Warfare 4 debutará el próximo 23 de octubre de 2026 en Nintendo Switch 2, PlayStation, Xbox y PC. Sigue este enalce para ver más noticias relacionadas con él.