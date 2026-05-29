El golpe de nostalgia es inevitable para varias generaciones de jugadores. El gaming es un medio joven y hay millones de fans que conocieron esta forma de entretenimiento en los tiempos de Atari.

El tiempo pasa rápido, es 2026 y la industria ha cambiado mucho desde entonces; sin embargo, la pasión se mantiene en los creativos y hay quienes apostaron por hacer las paces con el pasado.

Tal es el caso de Colin Porch, un programador que en la década de los 80 comenzó a trabajar en un sucesor espiritual del exitoso juego Head over Heels, pero por un cambio de estrategia no pudo terminarlo. Después de casi 40 años de aquel momento, el creativo por fin cumplió su objetivo con Return to Blacktooth.

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Colin Porch por fin pudo terminar la secuela de Head over Heels

Si algo demuestra la vida moderna es que los esquemas se pueden romper y no hay edad para ejecutar los planes y alcanzar los sueños que alguna vez tuvimos.

En el caso de los videojuegos, la pasión mueve todavía a muchos creativos, no sólo el dinero, y uno de ellos por fin concluyó el proyecto que suspendió hace 4 décadas.

Se trata de Colin Porch, programador que en 1989 comenzó a trabajar en la secuela del exitoso juego isométrico de aventura Head over Heels que debutó en 1987 para Atari ST, Amiga, Commodore 64 y más plataformas de la época.

Lamentablemente, Ocean Software, editor del juego, decidió que dejaría de hacer títulos para estos sistemas y se movería a consolas. El problema fue que, cuando se hizo el anuncio, Colin Porch estaba trabajando en la secuela.

Tras décadas, un evento animó al creativo y resultó en la finalización y el lanzamiento de Return to Blacktooth, a Head Over Heels adventure, secuela que ya está disponible por parte de Thalamus Digital para PC y cuesta $12.99 dólares.

El encuentro que animó al creativo de 81 años para terminar lo que empezó en 1989

Durante una entrevista para IVT News, Colin Porch reveló que hubo un evento que le motivó para terminar el juego que comenzó en 1989.

Durante una conversación inesperada con Gary Bracey, su antiguo jefe de Ocean, Colin Porch le reveló que nunca más trabajó en la secuela después de la cancelación, pese a llevar un avance importante.

El exdirectivo no titubeó y dijo al programador: “tienes que terminar ese juego, hoy hay mucha demanda por los juegos retro”.

Esto fue suficiente para que el veterano de la industria se animara y decidiera cerrar ese capítulo de su vida profesional: “ha sido un trabajo hecho con amor porque sentía una gran pasión por el juego“.

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