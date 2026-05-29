Una de las ventajas de las tiendas digitales de videojuegos es que hay muchas ofertas y en algunos casos se registran precios ridículos por algunos juegazos.

Recientemente, se activó un descuento para uno de los mejores títulos de zombies que se han hecho.

El precio que tiene en este momento es increíble pues puede ser tuyo por menos de $50 pesos. Sí, tal como lo acabas de leer, este título cuesta menos que muchos productos en tiendas y supermercados.

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Dying Light tiene un descuento irresistible en Xbox y cuesta menos de $50 pesos

La tienda de Xbox es una de las mejores si de ofertas se trata y más si consideramos que sus precios están localizados para el mercado mexicano.

Esta vez, la plataforma de Microsoft tiene una oferta muy atractiva.

Se trata de Dying Light Essentials Edition, versión que cuenta con todo lo necesario para disfrutar la entrega de zombies y parkour de Techland que debutó en 2015. Este título se considera uno de los mejores en el género, así que, si no lo has jugado, es el momento de aprovechar el descuento.

En este momento y hasta el próximo 9 de junio, la primera entrega de Dying Light tiene un precio de $47.30 pesos.

Esta version se puede jugar en Xbox One y en Xbox Series X|S. Cabe mencionar que no incluye la actualización de mejora gráfica y de audio por el 10. ° aniversario, pero en su edición original el juego luce y corre excelente.

¿Qué incluye esta edición?

Como lo mencionamos, Dying Light Essentials Edition cuenta con todo el contenido necesario para que disfrutes la experiencia original.

De acuerdo con el sitio oficial de Xbox, por menos de $50 pesos te llevarás lo siguiente:

Dying Light (el juego base)

DLC The Bozak Horde

DLC Cuisine & Cargo

Lote Ultimate Survivor

Lote 5th Anniversary

Lote 10th Anniversary

Lote Harran Ranger

Lote Gun Psycho

Lote Volatile Hunter

Lote Retrowave

Lote Shu Warrior.

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