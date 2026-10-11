El universo de Naruto sigue expandiéndose pese a que el manga y el anime principales concluyeron hace años. Sin embargo, los fans siempre agradecen más contenido de Naruto hecho por Masashi Kishimoto y hay buenas noticias para todos ellos, porque el Equipo 7 está de regreso, aunque quizá no como muchos esperaban.

Justo como se tenía planeado, hoy se llevó a cabo un panel especial en la New York Comic Con 2026, en el que se hablaría sobre el futuro de la saga, coincidiendo en el día que se celebra el cumpleaños de Naruto.

Pues bien, el anuncio más grande del evento sin duda alguna fue la presentación del nuevo anime de Naruto, el cual se había anunciado años atrás, pero sin muchos detalles al respecto.

Los mundos de Naruto y Ninkū coincidirán en el nuevo anime

Dado que la ilustración principal que conocíamos hasta ahora mostraba al icónico Equipo 7 de Kakashi, se esperaba que este nuevo proyecto de anime estuviera enfocado en este mundo ninja y que los eventos se llevarán a cabo antes de los eventos de Shippuden, pero posteriores a los de eventos del examen chūnin, pues se le ve a Sakura con el pelo corto, y que en general el anime fuera canon.

Sin embargo, hoy sabemos que esta animación no será lo que los fans esperaban porque no se trata sólo del regreso de Naruto, sino también de una antigua saga de anime que inspiró la creación de esta saga ninja: Ninkū.

Lo leíste bien, el nuevo anime será una colaboración con Ninkū, manga que originalmente debutó en 1993 de la mano de Koji Kiriyama y el cual fue una de las obras en las que Masashi Kishimoto se inspiró para crear Naruto años más tarde.

Algo que llama la atención es que fue Kishimoto el que propuso esta colaboración a Kirayama y afortunadamente se volverá realidad y su nombre oficial es Naruto × Ninkū.

Creadores de Naruto y Ninku colaborarán en anime especial (imagen: Shueisha, Pierrot)

Creadores de Naruto y Ninkū participan en anime especial

El proyecto cuenta con la supervisión de tanto el creador de Naruto como del creador de Ninkū, por lo que los fans pueden esperar una fidelidad a ambos animes incluso en el estilo artístico. La historia estará a cargo de ambos mangakas, Noriyuki Abe se encargará de la dirección y Tetsuya Nishio es el responsable del diseño de los personajes, mientras que la animación correrá por cuenta de Pierrot Films.

Para conmemorar el anuncio, ambos mangakas compartieron una ilustración en la que se ve a los protagonistas de sendas franquicias y también compartieron mensajes en torno a esta colaboración.

Ilustración conmemorativa del nuevo anime de Naruto y Ninku (imagen: Shueisha, Masashi Kishimoto, Kouji Kiriyama)

“Creé Naruto porque personalmente quería ver la continuación de Ninkū”, confesó Kishimoto. “Creo que muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, pero Naruto recibió una enorme influencia de Ninkū. Sin Ninkū, Naruto no existiría. En pocas palabras, Fūsuke es el mentor secreto de Naruto. Con el tiempo, empecé a soñar con sacar esa relación de maestro y alumno de las sombras para convertirla en una historia real. El maestro Kiriyama —quien es para mí un mentor tanto como Fūsuke lo es para Naruto— accedió amablemente a mi petición, nacida de un deseo personal. Gracias a sus reuniones conmigo y a su gran colaboración, ayudó a hacer realidad un sueño que yo albergaba desde hacía mucho tiempo. Por fin pude crear una continuación de Ninkū en el sentido más auténtico de la palabra. La obra consta de 4 episodios en total, ¡y espero que la disfruten hasta el final!”.

“¡Los mundos de Naruto, Fuusuke y sus amigos se encuentran y se entrelazan, y eso me llena de auténtica emoción!”, comentó por su parte Kiriyama. “Este milagro ha sido posible gracias a la propuesta y la generosidad del maestro Kishimoto. Es un gran honor para mí que él comprenda y abrace tan profundamente el mundo de Ninkū. Las aventuras de Naruto, Fuusuke y sus amigos están a punto de comenzar. ¡Espérenlo con la misma ilusión y entusiasmo que sentimos nosotros, los creadores!”.

Personajes de Naruto y Ninku se conocerán gracias a anime colaborativo (imagen: Shueisha, Pierrot)

¿De qué tratará Naruto × Ninkū?

De acuerdo con los detalles de la narrativa, Kakashi asigna una misión a Naruto, Sasuke y Sakura en la cual él no participaría. Naruto asume entonces el papel de líder y en algún punto terminan perdidos en otro mundo en el que se encuentran con un niño con cara de rana, Fuusuke.

No se ofrecieron más detalles sobre el anime, como su disponibilidad, más allá de que será una serie limitada de 4 episodios, pero en el evento se dejó echar un vistazo al anime por medio de una animación rudimentaria que muestra a Naruto y Fuusuke en acción y podemos ver que también aparecerán personajes como Tsunade y Shizune.

Naturalmente, Rika Matsumoto regresará para darle voz a Fuusuke y Juko Takeuchi hará lo propio con Naruto. Noriaki Sugiyama (Sasuke), Chie Nakamura (Sakura), Kazuhiko Inoue (Kakashi), Mitsuaki Madono (Aicho), Jurota Kosugi (Toji), Megumi Hayashibara (Rihoko) y Katsumi Suzuki (Hiroyuki) también participarán en el proyecto. No se reveló a ningún actor de voz para adaptaciones en otros idiomas.

A continuación te dejamos con el avance.

¿Qué opinas del nuevo anime colaborativo de Naruto x Ninkū? Cuéntanos en los comentarios.

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