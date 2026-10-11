El 10 de octubre es especial para los fans de Naruto porque en este día cumple años el protagonista de la serie, pero este año fue todavía más especial porque recibieron noticias muy importantes de la franquicia, que pese a ya llevar casi 30 años en la industria sigue muy activa y grandes proyectos están en camino.

Como te contamos, este fin de semana se celebraría un panel especial en el New York Comic Con 2026 y Shueisha no se contuvo, pues hizo una gran variedad de anuncios que dan cuenta el gran empuje que dará a la saga en los próximos años, entre los cuales destaca el regreso de Masashi Kishimoto para crear un nuevo manga de Naruto.

Naruto tendrá un nuevo manga, ¿de qué tratará?

Así es, el reconocido mangaka regresará de nueva cuenta al universo ninja que creó casi 30 años atrás para ofrecer una historia completamente original en el manga Naruto: Shadow Rising.

El manga principal de Naruto (incluyendo Shippuden) terminó en 2014, mientras que el anime concluyó en 2017. La historia de Naruto como franquicia no acabó ahí, pues Boruto continuó la saga ninja, pero no desde la perspectiva de Naruto, sino su descendencia, Boruto y compañía. Aunque el anime y el manga de esta subserie contaron con la asesoría de Kishimoto, el arte y la escritura estuvieron a cargo de Mikio Ikemoto. A diferencia de Boruto, el nuevo manga sí tendrá a Kishimoto de vuelta como escritor.

El nuevo manga de Naruto mostraría eventos posteriores a Shippuden (imagen: Shueisha, LEVEL UP)

No es la primera vez que Masashi Kishimoto regresa para producir nuevo manga de Naruto. Recordemos que hace un par de años con motivo de un importante aniversario y por votación de los fans, Kishimoto escribió e ilustró un nuevo manga enfocado en Minato Namikaze, el padre de Naruto, y el origen del Rasengan, aunque fue más bien un manga corto.

No se ofrecieron muchos detalles del nuevo manga, pero se anunció con un video que muestra las primeras ilustraciones de Masashi Kishimoto a manera de viñetas o guiones gráficos del proyecto.

Naruto: Shadow Rising presentaría una historia inédita (imagen: Shueisha)

A juzgar por este avance, se espera que los eventos del nuevo manga de Naruto se lleven a cabo después del final de Naruto Shippuden, por cuanto podemos ver como se construye la cara del 7.º Hokage, Naruto Uzumaki, en la Roca Hokage, además de retratos de Naruto como líder de Konoha, Kakashi y Sakura aparentemente con la bebé Sarada Ushiha. El video finaliza con un enfrentamiento entre Naruto y Sasuke adultos.

Afortunadamente, los fans no tendrán que esperar mucho para saber más sobre este proyecto, puesto que se darán a conocer más detalles en el panel especial sobre la franquicia en el Jump Festa 2027, que se celebrará del 19 al 20 de diciembre próximos.

¿Qué es el Project Rasengan de Naruto?

Como puedes ver en el video anterior, se muestra el logo de Project Rasengan. Se trata de una iniciativa por medio de la cual Shueisha ofrecerá una gran variedad de proyectos de Naruto a lo largo de los próximos 3 años.

En total son 8 proyectos, de los cuales ya fueron revelados el anime colaborativo Naruto × Ninkū, el nuevo manga de Naruto, el lanzamiento de Naruto Card Game y la llegada de Naruto Mobile Game. No se anticiparon planes para la revelación de los restantes. Se desconoce si forma parte de esta iniciativa la película live-action de Naruto, que ya sabemos que está en producción.

El Project Rasengan ofrecerá numerosas obras de Naruto de 2027 a 2029 (imagen: Shueisha)

¿Cuándo debutará el juego de cartas y el próximo videojuego de Naruto?

En cuanto al juego de cartas, seguramente recuerdas que se reveló meses atrás, pero hoy se anunció que su lanzamiento está agendado para junio de 2027 a nivel mundial y meses antes se llevarán a cabo demostraciones en tiendas participantes para promocionar el producto y aparte se regalarán cientos de miles de mazos.

Nuevos diseños de Naruto Card Game (imagen: Shueisha, Bandai Namco)

Con motivo de este anuncio, se mostraron los geniales diseños que tendrán algunas de las primeras cartas, así como un tapete de juego con Naruto y Sasuke, mazos prefabricados enfocados en Naruto, Sasuke y Gaara y algunos detalles sobre el primer Booster Pack, incluyendo algunas ilustraciones de Naruto, Sasuke, Deidara y Shikamaru.

Naruto Card Game debutará en junio de 2027 (imagen: Shueisha, Bandai Namco)

Te dejamos con el nuevo trailer promocional, que muestra una secuencia animada que deja ver a varios íconos ninja del mundo de Naruto y que culmina con un enfrentamiento entre Naruto y Sasuke con Kurama y Susano, respectivamente.

Finalmente, debes saber que hay un nuevo videojuego de Naruto en camino, por lo menos para la mayor parte del mundo, pues se trata de uno que hasta ahora sólo está disponible en China.

Estamos hablando de Naruto Mobile Game, cuyo desarrollo corre por cuenta de Morefun Studios, filial de Tencent, y cuyo lanzamiento global correrá por cuenta de Bandai Namco Entertainment.

Se trata de un título para móviles que permite a los jugadores seleccionar de entre un montón de personajes de la saga para enfrentarse en rápidas batallas ninja con ayuda de vistosos jutsus y técnicas ninja definitivas.

A continuación puedes ver la presentación completa del New York Comic Con 2026.

¿Qué te parecieron todos los anuncios de Naruto? Cuéntanos en los comentarios.

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