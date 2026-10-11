Las adaptaciones live-action de anime siempre son motivo de preocupación y escepticismo, especialmente los proyectos occidentales. Es por eso que los fans del mundo miran con atención la próxima película de Naruto, que promete trasladar el mundo de Masashi Kishimoto a la gran pantalla. Ahora, el director reveló más detalles sobre esta producción.

Aunque la fecha de estreno y los actores que conformarán el reparto permanecen como un misterio, el cineasta a cargo del nuevo filme basado en la serie animada de Studio Pierrot hizo acto de presencia en un evento para expresar su compromiso con la franquicia y hacer una promesa a los fanáticos temerosos.

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Destin Daniel Cretton compartirá pronto más información sobre la película de Naruto

Este fin de semana se llevó a cabo la NYCC 2026, la más reciente edición del famoso evento que reúne a marcas y compañías de la industria del entretenimiento. Justo como se prometió, Naruto hizo acto de presencia en la convención con un panel especial, en el que se revelaron los nuevos proyectos de la franquicia que están en camino.

Un gran ausente fue la película live-action, pues en ningún momento se compartió un nuevo avance ni otros detalles relevantes; sin embargo, el cineasta Destin Daniel Cretton, director de la cinta, compartió un comunicado en el que explica cómo avanza la producción detrás de escena. El director también habló sobre lo que significa el anime original para el.

“Cuando iniciamos nuestra búsqueda mundial del Equipo 7 este verano, hablé del honor que supone dar vida al increíble mundo y los personajes de Kishimoto-sensei. Y cuando más avanzamos en la producción de esta película, más me entusiasma lo que creamos”, comentó el creativo.

El proceso de casting comenzó a mediados de 2026, y actualmente se realizan las audiciones para encontrar a los actores que interpretarán al grupo protagónico conformado por Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha. Por ahora, sólo sabemos que Charles Melton está en conversaciones para interpretar a Kakashi Hatake.

Destin Daniel Cretton, quien este año se ganó el aplauso del público gracias a la exitosa Spider-Man: Brand New Day de Marvel y Sony, señaló que el equipo trabaja arduamente en la película y prometió que pronto compartirá más novedades al respecto.

Enseguida, el director de la adaptación live-action explicó que Naruto siempre le pareció un personaje fascinante, y destacó su capacidad para nunca rendirse y su gran insistencia para luchar por quienes ama. Afirmó que “ese espíritu es la esencia de la historia” del filme que está en desarrollo.

“Lo que siempre me ha encantado de Naruto es que es el personaje que normalmente quedaría relegado a un segundo plano. Es muy entusiasta, se esfuerza demasiado y la gente lo subestima. Pero tiene un corazón increíble (…) Estos personajes significan mucho para mucha gente, incluyéndome a mí, y eso me acompaña mientras hacemos la película”.

El director Destin Daniel Cretton quiere mantener la esencia de Naruto en su película live-action

La adaptación live-action de Naruto sigue sin fecha, pero hay más proyectos en producción

El cineasta abordó las preocupaciones de los fans, y aseguró que todo el equipo creativo se acercó con mucho cuidado “al mundo, las relaciones y las aventuras que creó Kishimoto-sensei”, y prometió que trabajan para “capturar lo que hace que Naruto sea tan especial”.

Tristemente, Destin Daniel Cretton no reveló una ventana de estreno ni otros detalles relevantes sobre esta producción. Eso sí, reafirmó que pronto habrá más noticias. “Hasta entonces, gracias por su pasión, su paciencia y por acompañarnos en esta aventura. ¡Deseamos que vean lo que viene!”, cierra el comunicado.

La película de Naruto será responsabilidad de Lionsgate Pictures. Además de dirigir la cinta, Destin Daniel Cretton se desempeña como coguionista junto a Tasha Huo, así como productor. Por el momento, no hay más información sobre el reparto ni la fecha de lanzamiento.

Todo parece indicar que el debut de esta producción aún está muy lejos, así que los fanáticos deberán ser muy pacientes. Por suerte, durante la Comic-Con de Nueva York se confirmaron nuevos proyectos de la franquicia que están más próximos a estrenarse. Los más interesantes fueron un nuevo manga escrito por Masashi Kishimoto y un nuevo anime.

Naruto tendrá un nuevo anime y un manga totalmente original

Pero cuéntanos, ¿le tienes fe a esta adaptación? ¿Crees que la película live-action sorprenderá? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Naruto si visitas esta página.

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