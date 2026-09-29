Quizás nunca igualó la popularidad de Dragon Ball y One Piece, pero es innegable que Naruto es uno de los mangas y animes más emblemáticos y queridos del nuevo milenio. La historia principal concluyó hace bastantes años, y dio pie a una secuela protagonizada por Boruto. Por suerte, los ninjas originales regresarán con una serie especial.

El show animado iba a debutar originalmente en 2023 como parte de los festejos del 20.° aniversario del programa de Studio Pierrot, pero el lanzamiento se retrasó y el proyecto quedó en el limbo. Los fans creyeron que esta producción se había cancelado de forma definitiva, pero ese no es el caso y muy pronto se compartirán noticias oficiales al respecto.

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La miniserie de Naruto por fin reaparece

En 2023, los responsables de la franquicia anunciaron un anime especial de 4 episodios enfocados en la serie original. Los detalles eran escasos, pero se sabía que los miembros del Equipo 7 serían el centro de atención. En aquel entonces, se anunció como un proyecto conmemorativo para celebrar los 20 años del show original de 2004.

La primera imagen promocional permitió observar las versiones más jóvenes de Naruto, Sasuke, Sakura y Kakashi, los primeros protagonistas. También se informó que el grupo japonés Flow interpretaría una nueva versión del icónico tema “Go!!!” para el opening, mientras que Viva Rock sería la canción de cierre.

El estreno de esta producción animada estaba previsto para septiembre de 2023; sin embargo, el 29 de agosto de ese mismo año, el sitio web oficial de Naruto anunció un retraso indefinido. Studio Pierrot explicó que el comité de animación indicó que necesitaba tiempo adicional para mejorar la calidad del producto.

Aunque la compañía prometió que compartiría la nueva fecha de estreno, el anuncio se pospuso por 3 años y muchos creyeron que este nuevo anime jamás vería la luz del día. Cuando toda esperanza estaba perdida, por fin hubo novedades al respecto. Y sí, los fans pueden esperar noticias alentadoras dentro de un par de semanas.

En 2026 habrá noticias sobre el futuro de Naruto

El nuevo anime de Naruto se revelará al público en la NYCC de 2026

A través de una publicación en redes sociales, se reveló que Naruto estará presente en la Comic-Con de Nueva York de 2026. Lo anterior resulta poco sorprendente, pues hace un par de semanas se confirmó que el evento alojaría un panel especial enfocado en la franquicia de Masashi Kishimoto.

Lo interesante es que también se confirmó que, durante la convención dedicada al mundo de los cómics y la cultura geek, habrá noticias relacionadas con el nuevo anime de la serie. La cita será el próximo 10 de octubre de 2026 a las 5:00 PM ET, y lo mejor es que también se realizará una transmisión en vivo que permitirá a los fans de todo el mundo seguir las últimas novedades.

La publicación no incluye información adicional, así que es imposible saber qué se anunciará en relación con el próximo anime de Naruto; sin embargo, la página oficial de la NYCC 2026 confirma que el panel contará con la participación de Tominaga Yoshihiko, productor ejecutivo de Studio Pierrot.

Además, la distribuidora Viz Media reveló anteriormente que el evento tendrá como invitados especiales a Junko Takeuchi, la actriz original de Naruto Uzumaki; y Noriaki Sugiyama, voz en japonés de Sasuke Uchiha. Es probable que durante la convención se muestre un primer adelanto y la fecha de lanzamiento de la miniserie.

Previamente, se informó que durante la Comic-Con de Nueva York también se anunciará una nueva película animada. Debido a que pasaron aproximadamente 3 años desde la revelación del anime conmemorativo del 20.° aniversario, es posible que el proyecto haya mutado desde entonces y se desconoce si ahora está relacionado con el próximo filme.

La NYCC 2026 tendrá un papel dedicado a Naruto y su nuevo anime

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