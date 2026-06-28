Netflix apuesta por nutrir su catálogo de anime con propuestas originales y arriesgadas. Una de estas exclusivas es Fool Night, que llega como adaptación del manga de Kasumi Yasuda y se espera que se estrene en la plataforma durante algún punto de 2026.

Si bien Fool Night no goza de la popularidad de otras historias dirigidas a adolescentes y adultos como Jujutsu Kaisen o Chainsaw Man, Netflix ha dado su voto de confianza. La plataforma ha puesto el proyecto en manos de Sunrise y SHAFT, dos estudios de animación con gran renombre que colaboran por primera vez.

¿De qué trata Fool Night?

Como pudiste ver en el avance, Fool Night es un anime futurista con una atmósfera pesimista. Y no es para menos, pues el planeta entero queda en un estado en el que es imposible que pase la luz del sol a la superficie terrestre. Esto ha cambiado por completo la vida de los seres humanos al frenar el desarrollo de las plantas y, como consecuencia, el oxígeno se vuelve cada vez más escaso.

Ante la escasez de este preciado gas, se ha desarrollado una tecnología que convierte a las personas en plantas para aumentar la producción de oxígeno. Este proceso tiene cambios estructurales agresivos, pero a cambio, los participantes reciben una buena suma de dinero que puede arreglar todos sus problemas.

A pesar de los cambios, este proceso parece ser inofensivo; sin embargo, hay un secreto de alto riesgo. Es aquí donde entra Toshiro Kamiya, nuestro protagonista peliblanco, que se somete a este proceso como medida desesperada para pagar los gastos derivados de la enfermedad de su madre. Luego de pasar por el procedimiento, Toshiro descubre que hay mucho detrás del proceso y graves consecuencias como la pérdida de su humanidad.

Una de las propuestas más interesantes de 2026

Fool Night es una propuesta interesante con una densa capa social que toca temas actuales como la explotación laboral, lucha de clases, desigualdad y la lucha por sobrevivir al día a día. Por si fuera poco, su dirección y estilo oscuro encajan a la perfección con el tono de la historia. Aunque aún no tenemos una fecha oficial, vale la pena seguirle la pista a esta exclusiva de Netflix.

Mientras esperamos noticias, cuéntanos, ¿qué opinas de Fool Night? ¿Crees que tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores anime de 2026? No olvides dejarnos lo que piensas en los comentarios.

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