Luego de una sequía de actualizaciones sobre el futuro de Chainsaw Man, MAPPA, estudio de animación responsable del anime y la película, sorprendió a los fans Denji y Pochita con un doble anuncio. Esto ocurrió como parte de su celebración por su 15.º aniversario, donde se reveló un nuevo trailer que revela pistas sobre la segunda parte de la franquicia creada por Tatsuki Fujimoto.

Lo mejor es que, además de este anuncio, la casa animadora aprovechó para mostrar un video musical para promocionar un nuevo videojuego. Sin duda, estas son muy buenas noticias, sin embargo, hay un detalle que ha inquietado a los fans.

¿Será película o serie?

Como podrás ver en el video, la segunda parte de Chainsaw Man retoma la historia original del manga y continúa con el Arco de los Asesinos Internacionales. Esto a modo de continuación directa después de lo sucedido en Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze. Llama la atención que este trailer parece estar animado exclusivamente como un promocional, es decir, no hay indicios de que haya usado material que aún se encuentre en producción . Esto puede sugerir que este proyecto puede tardar más de lo esperado al no tener algún material listo.

La parte que ha generado dudas y un debate en internet es si el Arco de los Asesinos Internacionales será una serie o una película. Además de este misterio, la mala noticia es que MAPPA no compartió una fecha de estreno, aunque es muy probable que ocurra en 2027.

Chainsaw Man tendrá su propio juego

A estas alturas, resulta inexplicable cómo una franquicia tan exitosa como Chainsaw Man no tiene su propio videojuego, pues eso está a punto de cambiar. Además del anuncio estelar sobre la continuación de la historia de Denji, también se aprovechó la celebración para anunciar el juego de Chainsaw Man para dispositivos móviles.

MAPPA no dio más pistas al respecto, sin embargo, decidió adelantarnos el video promocional que además servirá de opening para el juego. ”ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!" es el nombre de la canción que suena en la introducción y es interpretada por Maximum The Hormone. Esperamos que pronto nos den una fecha de estreno o un adelanto de cómo será este proyecto.

Mientras tanto, cuéntanos, ¿Qué opinas de estos anuncios? ¿Crees que se trate de una continuación directa como serie o una película? Si quieres saber más sobre el mundo del anime, visita esta página.

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