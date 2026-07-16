La industria de los videojuegos podría convertirse en surrealismo puro, para mal, con una serie de decisiones polémicas para que las compañías obtengan más dinero. Sí, es un negocio y eso lo sabemos, pero los límites parecen no estar claros.

Es ahí donde diversas propuestas para monetizar toman forma y una de las que gana más fuerza con el paso del tiempo es la de Electronic Arts. La empresa insiste en que los videojuegos también pueden ser un espacio publicitario.

Recientemente, uno de sus directivos consideró que es una idea con mucho potencial e incluso propuso que los videojuegos se diseñen y se desarrollen teniendo en mente su capacidad para poner comerciales.

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EA insiste en que los videojuegos tengan anuncios y piensan que los juegos del futuro deben tomar esto en cuenta desde su diseño

Durante una entrevista con The Game Business, Alexander Dao, vicepresidente de publicidad y patrocinios de EA, habló sobre la propuesta de la compañía para que el gaming sea un espacio en el que se pueda vender publicidad.

EA es una empresa que no es ajena a ello ya que cuenta con el sello EA Sports que se encarga de infinidad de títulos deportivos con licencia oficial. Parte de la experiencia realista en este tipo de juegos es que cuentan con marcas que patrocinan a los equipos y deportistas.

Sin embargo, ¿se puede ir más allá de eso? Según el directivo es posible e invitó a las compañías a hacer lo mismo considerando la publicidad desde el momento en que el juego se diseña:

"Es una gran oportunidad, no solo para EA sino en general, se podría adaptar la experiencia publicitaria para la mayoría de los juegos que llevan tiempo en el mercado. Pero al pensar en los nuevos juegos que están a salir, al pensar en las experiencias free-to-play que están ocurriendo en el lado de consolas, como nuestro juego skate, descubres que son oportunidades en las que, si realmente las diseñas con la publicidad y la experiencia de marca adecuadas desde el principio, simplemente lo hace más fácil. Hace que se sienta más nativo y crea más flexibilidad en los tipos de marcas que pueden entrar y salir. Así que veo una gran oportunidad ahí“.

EA cuenta con un programa para poner anuncios en los videojuegos

Ya que tienen experiencia en la materia, EA cuenta con un programa oficial que contempla la inclusión de marcas y anuncios en videojuegos.

EA Advertising pone a la obra todo el apartado estadístico y analítico de la compañías para determinar indicadores sociales en cada juego y determinar qué tipo de publicidad es la adecuada sin ser invasiva.

Al respecto, su comunicado oficial indica:

“EA Advertising está ampliando el ecosistema de EA permitiendo que las marcas se integren directamente en la jugabilidad mediante colocaciones dinámicas y en tiempo real, desde la señalización de estadios hasta contenido personalizado dentro del juego, diseñado para mejorar, no interrumpir, la experiencia del jugador. En estos entornos de juego interactivos, las marcas se convierten en parte del propio juego, reflejando cómo los jugadores interactúan con la publicidad en contextos reales”.

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