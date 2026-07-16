A principios de julio, PlayStation compartió una noticia que sacudió a la industria: a partir de 2028, dejará de fabricar videojuegos físicos. Se trata de un duro golpe en contra de la preservación, y miles de jugadores ya alzaron la voz. El problema es que la polémica también afecta injustamente a estudios y desarrolladores de terceros.

La decisión de poner fin al formato físico causó mucho ruido en Internet y el mercado en general. En México, legisladores formularán una denuncia formal para que las autoridades correspondientes investiguen a Sony por posible monopolio. De igual forma, políticos de Brasil presentaron un proyecto de ley para proteger la propiedad digital.

Mientras tanto, jugadores expresaron su descontento en redes sociales y otros medios. Las críticas están dirigidas obviamente a PlayStation, pero también manchan la publicidad de estudios third-party que obviamente no tienen control sobre las estrategias de la compañía japonesa.

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Desarrolladores third-party estarían molestos con la estrategia de PlayStation

Tras anunciar sus planes de abandonar el formato físico, PlayStation permaneció casi una semana en silencio; durante ese período, compartió 0 publicaciones en sus redes oficiales. Muchos especulan que la empresa mantuvo un perfil bajo con la esperanza de que la polémica desapareciera naturalmente con el paso de los días.

La comunidad está unida, y poco después del anuncio se lanzó una petición en Change.org que ya recaudó miles de firmas. Es evidente que los jugadores todavía no olvidan el tema, pues insisten con la intención de que Sony dé marcha atrás con su estrategia. Esta situación también afecta a estudios de terceros.

Muchos jugadores cancelaron sus membresías de PS Plus en señal de protesta y organizaron otros boicots, como escribir comentarios negativos en todos los posts que se comparten en las redes de PlayStation. Y sí, eso también engloba los videos que se publican en el canal oficial de Sony en YouTube.

El problema es que los jugadores se quejan en la sección de comentarios de trailers y avances de juegos third-party que no guardan relación con la empresa nipona. Incluso informes recientes señalan que la compañía desactivó los comentarios de un trailer, aunque todo parece indicar que, en realidad, el video en cuestión está etiquetado “para niños” y, por ende, es imposible dejar algún mensaje.

En el más reciente episodio del podcast Broken Silicon, el youtuber Tom, director del canal Moore’s Law Is Dead, afirmó que los desarrolladores están descontentos con la estrategia de redes sociales de Sony. El informante hizo referencia a una conversación que mantuvo con un creativo anónimo, quien dijo que PlayStation cobra a los publishers y devs por marketing adicional.

Me: omg! our game just launched and PlayStation posted our launch trailer! 400 comments whaaaaaat! I wonder what people think of our game??



Oh… oh no pic.twitter.com/dfZQ8vsn6h — EPG ➡️ Teeto OUT NOW! (@EatPantGames) July 16, 2026

De acuerdo con el insider, los editores de terceros están molestos por la polémica, y algunos se preguntan si vale la pena promocionar sus juegos en los canales oficiales de PlayStation. Mientras tanto, Sony guarda silencio sobre el tema y aún no se pronuncia sobre sus planes de abandonar los títulos físicos.

Todas las redes sociales y los videos de YouTube de PlayStation se llenaron de comentarios negativos

Un desarrollador indie lamenta la controversia en torno a Sony y los juegos físicos

Actualmente, todos los videos que se han publicado en el canal oficial de PlayStation en YouTube están llenos de comentarios negativos que hacen referencia al tema del formato físico. Los jugadores recurrieron a los avances de Fortnite, Where Winds Meet, GTA Online, Call of Duty: Black Ops 7 y muchos más para mostrar su inconformidad.

Reiteramos que dichos títulos son víctimas colaterales de la polémica que gira alrededor de Sony. Esta semana, el estudio independiente Eat Pant Games abordó públicamente cómo la actual reacción negativa de la comunidad perjudica a los juegos más pequeños que buscan promocionarse mediante los canales de PlayStation.

En una publicación en redes sociales, el estudio lamentó que el último avance de Teeto, un plataformero en 3D, se llenó de quejas sobre el fin del formato físico. El video tiene más de 400 comentarios, y la inmensa mayoría hablan sobre la decisión de Sony y nunca mencionan el juego en cuestión.

YouTube desactivó lps dislikes, pero aún es posible verlos mediante extensiones de navegador. Según los informes, el trailer de Teeto tiene casi 1000 votos negativos frente a 260 likes. Y sí, este es un problema que afecta a multitud de juegos first-party y third-party.

El más reciente adelanto oficial de Marvel’s Wolverine también se inundó de críticas relacionadas con la desaparición de los videojuegos físicos. Se desconoce si estas protestas provocarán que la compañía japonesa se replantee su estrategia. Mientras tanto, la Unión Europea puntualizó que no puede impedir que Sony elimine los discos.

Teeto, un tierno plataformero, recibió críticas negativas por culpa de la polémica de PlayStation

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta controversia? Déjanos leerte en los comentarios.

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