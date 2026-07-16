Hay anuncios que parecen quedar atrapados en el tiempo. Algunos juegos desaparecen durante años después de ser revelados y muchos jugadores incluso llegan a pensar que fueron cancelados. Sin embargo, de vez en cuando ocurre una sorpresa y esos proyectos finalmente ven la luz.

Eso es justamente lo que ocurrió con Sir, You Are Being Hunted, un peculiar juego independiente de horror y supervivencia que, después de una espera de 5 años desde su anuncio para Nintendo Switch, por fin ya está disponible en la consola.

Sir, You Are Being Hunted finalmente llega a Nintendo Switch tras 5 años de espera

La distribuidora Ocean Media, en colaboración con el estudio Big Robot, confirmó el lanzamiento de Sir, You Are Being Hunted para Nintendo Switch. Lo llamativo es que esta versión llega 5 años después de que fuera anunciada para la consola y 13 años después del estreno original del juego en PC.

En esta aventura de supervivencia en primera persona, los jugadores despiertan en un misterioso archipiélago inspirado en la campiña británica. El problema es que la región está habitada por una aristocracia de robots vestidos con elegantes trajes de tweed que cazan humanos por deporte.

La misión consiste en sobrevivir mientras exploras pueblos abandonados, granjas en ruinas, castillos, montañas y pantanos cubiertos por la niebla. Para lograrlo será necesario aprovechar el sigilo, esconderse entre la vegetación y buscar recursos en edificios deshabitados antes de que los robots encuentren al jugador.

¿Qué ofrece este peculiar juego de horror y supervivencia?

Uno de los aspectos más llamativos de Sir, You Are Being Hunted es que cada partida es diferente gracias a su generación procedural. Las islas cambian en cada sesión y se distribuyen en 5 biomas distintos: zonas rurales, castillos, áreas industriales, regiones montañosas y pantanos.

Los enemigos también destacan por contar con una inteligencia artificial que aumenta su agresividad conforme avanza la partida, haciendo que sobrevivir sea cada vez más complicado.

La versión para Nintendo Switch incluye soporte completo para controles y permite jugar como Sir o Madam, manteniendo la combinación de exploración, supervivencia y humor negro que convirtió al título en una propuesta de culto dentro de la escena independiente.

Aunque su llegada se hizo esperar mucho más de lo previsto, quienes disfrutan los juegos de supervivencia con mecánicas de sigilo y escenarios impredecibles ya pueden darle una oportunidad en la consola híbrida de Nintendo.

¿Esperaste este juego durante todos estos años? ¿Crees que todavía puede encontrar una audiencia en Nintendo Switch? Cuéntanos en los comentarios.

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