Las consolas de videojuegos no se mantienen estáticas, pues reciben actualizaciones con bastante regularidad para corregir problemas, mejorar el rendimiento y, de vez en cuando, agregar nuevas funciones. Precisamente, el PlayStation 5 y PS5 Pro acaban de darle la bienvenida a uno de los parches más importantes de 2026 hasta la fecha.

La versión 26.06-14.00.00 del firmware ya está disponible para su descarga gratuita en las consolas de Sony, y los jugadores pueden esperar algunas novedades interesantes. En particular, sospechamos que una nueva característica será del agrado de los fans que suelen jugar muy seguido con sus amigos en sesiones online.

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Lanzan nueva actualización para PlayStation 5, y Sony lanza nuevas funciones

En términos generales, la más reciente actualización del sistema incorpora una nueva optimización para el PlayStation 5 Pro, mejoras para el chat de voz, la incorporación de nuevos widgets para el menú principal y otros ajustes a funciones ya existentes de la consola.

En ese sentido, posiblemente la novedad más importante está ligada con el PS5 Pro. Los usuarios de la consola más poderosa de Sony deben saber que ahora está activada de forma predeterminada la opción de PSSR. Al activar dicha característica, los juegos presentarán imágenes más fluidas y nítidas. El PSSR mejorado también funcionará con los títulos compatibles con la versión anterior de esa tecnología.

Los usuarios pueden desactivar esa opción al visitar el menú de Ajustes > Pantalla y vídeo > Salida de vídeo > Mejorar la calidad de imagen PSSR; sin embargo, y tal como ya advertimos, esta función sólo está disponible para los modelos PlayStation 5 Pro. Afortunadamente, el PS5 normal también recibió cambios que vale la pena destacar.

Vivimos en una era en la que los videojuegos online, tanto competitivos como cooperativos, sirven como espacios sociales en los que los jugadores pueden convivir con amigos y desconocidos. En ese sentido, el chat de voz acaba de recibir una novedad que será del agrado de muchos fanáticos.

Ahora, el PlayStation 5 desplegará un indicador que muestra quién es el jugador que habla por el chat de voz, lo cual resulta particularmente útil en títulos con un gran énfasis en la comunicación como Big Walk o Dead by Daylight. Para activarlo, es tan sencillo como ir al centro de control, seleccionar la opción Más y habilitar la función “Mostrar quién habla” y “Mostrar Nombres”.

Si bien los puntos anteriores corresponden a posiblemente las novedades más importantes de la más reciente actualización, los fanáticos pueden esperar otras adiciones que son, cuanto menos, llamativas. Por ejemplo, Sony agregó un nuevo widget para el Centro de Bienvenida que permite conocer los títulos más populares.

Esa ventana presenta 2 versiones. La primera despliega los videojuegos o modos multijugador que empiezan a ganar popularidad en la PS Store, mientras que la segunda muestra los 10 títulos más relevantes de la última semana en el país o región del jugador. Es una idea interesante que nos permitirá conocer cuáles son los lanzamientos que están de moda.

El PS5 ahora tiene un widget especial que permite ver los juegos populares de cada región

El parche debuta en medio de la polémica de PlayStation

Sony también modificó algunas funciones existentes de PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro en determinados países o regiones. Por ejemplo, ahora la consola no entrará en modo de reposo al desactivar el Bluetooth. Dicha función ahora también sirve para gestionar las conexiones de los mandos en recintos de esports y lugares similares.

Por último, la más reciente actualización mejoró el rendimiento y la estabilidad del software del sistema. Si bien este parche no incluye características importantes como la actualización de firmware del año pasado que introdujo el modo de ahorro de energía, aun así es un avance con respecto a los lanzamientos habituales que se limitan a corregir errores y hacer ajustes pequeños.

Por supuesto, dudamos mucho que la nueva versión 26.06-14.00.00 apacigüe el descontento que todavía pivota sobre la marca PlayStation. Recordemos que la compañía está en el ojo del huracán tras anunciar sus planes de abandonar el formato físico en 2028.

En un intento de obligar a la compañía a dar marcha atrás, la comunidad organizó un boicot masivo que consistió en cerrar sesión en la PSN, cancelar las membresías mensuales de PS Plus y abstenerse de comprar videojuegos digitales. Lamentablemente, estos esfuerzos, aunque loables, fracasaron y tuvieron un impacto mínimo.

Ya está disponible el nuevo update para el PS5 y PS5 Pro

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las novedades que llegaron en la más reciente actualización? Déjanos leerte en los comentarios.

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