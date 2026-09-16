BlizzCon regresó por todo lo alto luego de varios años de ausencia y sorprendió con anuncios muy importantes. Uno de ellos fue la alianza entre Blizzard Entertainment y Netflix para hacer una serie animada de Diablo. La franquicia RPG se ha consolidado como una de las más exitosas del estudio, por lo que no es una sorpresa saber que llegará a la televisión.

En una entrevista reciente, Johanna Faries, jefa del estudio, reiteró sus planes para llevar más IP del estudio a otros formatos y explicó por qué decidieron trabajar con Diablo para demostrar el potencial de esta iniciativa que se expandirá en el futuro.

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¿Por qué Blizzard hará una serie animada de Diablo?

Luego de 30 años de historia, Diablo dará el salto a la televisión con una producción animada a cargo de Netflix. Actualmente, hay muy pocos detalles de la serie, pero los fanáticos esperan que aproveche el rico lore de la franquicia para ofrecer una historia a la altura de su universo.

Faries quiere que Blizzard haga honor a su nombre y ofrezca " “entretenimiento con mayúsculas” a sus jugadores y a todos los interesados en sus mundos de fantasía. En entrevista con Los Angeles Times, reveló que una de sus metas es impulsar el alcance de sus IP más importantes mediante proyectos que lleguen al cine o a la televisión.

La directiva confirmó que el equipo de Blizzard está muy involucrado en la producción de la serie animada de Diablo. Los desarrolladores no solo serán asesores, pues también podrán tomar decisiones y compartir ideas con los creativos de Netflix. Su objetivo es llevar Diablo a más personas y ofrecer algo diferente a los jugadores que no pueden pasar muchas horas en sus juegos.

“Tenemos una comunidad de fans de Blizzard muy grande, pero eso no siempre se traduce necesariamente en muchas horas de juego”, comentó la directiva. “Esta es otra forma de profundizar la relación con nuestra comunidad de Diablo, ampliar y enriquecer la conversación con nuestros fans y, potencialmente, atraer a nuevos seguidores que quizá no tengan tiempo para dedicarle horas a jugar, pero que sin duda pueden dedicar horas a involucrarse con esta nueva forma de contar historias”.

Por su lado, Lydia Bottegoni, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de historias y franquicias en Blizzard, está convencida de que es muy importante “conectar con la gente en su propio terreno”. Considera que hay una gran audiencia para Diablo y otras sagas en la televisión, así que una serie animada será el medio para captar la atención de nuevos fans.

Diablo buscará nuevas audiencias en Netflix

Blizzard adaptará más de sus franquicias a nuevos formatos

La jefa de Blizzard está sorprendida con el éxito que han tenido algunas adaptaciones recientes de videojuegos. Durante la entrevista, celebró la popularidad de Fallout, Arcane y Una película de Minecraft, pues todas fueron un rotundo éxito que generaron millones de dólares e incrementaron la popularidad de sus respectivas franquicias.

Debido a que varias sagas que están en manos de XBOX han sido bien recibidas en la televisión, Blizzard planea adaptar otras de sus franquicias icónicas, además de Diablo. Durante BlizzCon 2026, Faries dio pistas de lo que podría llegar en el futuro.

“A nuestra comunidad de Overwatch, a nuestra comunidad de Warcraft, sepan que se están llevando a cabo debates muy interesantes”, afirmó la directiva en referencia a posibles adaptaciones.

Más sagas del estudio podrían llegar al cine o a la televisión en el futuro

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