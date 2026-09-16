Marvel’s Wolverine se convirtió rápidamente en uno de los videojuegos más controvertidos de PS5, y en días recientes acaparó la conversación y fue blanco de críticas. Si bien tuvo dificultades para convencer a la prensa especializada y recibió reseñas mixtas, logró cumplir con las expectativas de su público objetivo.

Efectivamente, el nuevo videojuego ambientado en el universo de los cómics de Marvel superó a todos los videojuegos de Insomniac Games en la PS Store. Esto significa que, a pesar de toda la polémica que circula en redes sociales, la inmensa mayoría de los jugadores que lo compraron están contentos con el resultado final.

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Marvel’s Wolverine recibe críticas muy positivas en la PS Store de PlayStation 5

La aventura de Logan debutó oficialmente el 15 de septiembre de 2026, aunque las primeras reseñas salieron a luz un poco antes. Se esperaba que el título de acción recibiera calificaciones muy positivas, tal como sucedió con los proyectos previos del estudio; sin embargo, la recepción fue mucho más dividida.

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Marvel’s Wolverine posee una puntuación promedio de 77 en Metacritic. Si bien es un número bastante sólido, es innegable que está por debajo de lo que se esperaba de una megaproducción de Sony. De hecho, lo nuevo de Insomniac Games es uno de los exclusivos de PlayStation peor calificados de la última década.

Pero claro, siempre existe la posibilidad de que discrepen las opiniones de los jugadores y la prensa especializada. Eso es justamente lo que sucedió, o al menos eso es lo que parece indicar la calificación que se muestra en la tienda digital de PS5.

En este momento, 18,888 personas ya calificaron Marvel’s Wolverine en la PS Store. Sobresale que 91% de los usuarios brindaron un puntaje perfecto de 5 estrellas, mientras que sólo 2% otorgó la valoración mínima. Así pues, el título protagonizado por el mutante de los X-Men tiene una puntuación promedio de 4.84 estrellas en la tienda de Sony.

Vale la pena recordar que únicamente los jugadores que compraron el juego pueden publicar una calificación en la PS Store, lo que deja claro que la inmensa mayoría de las personas que le dieron una oportunidad están satisfechos con lo que ofrece la obra AAA de Insomniac Games.

Lo más interesante es que, a pesar de toda la polémica que gira a su alrededor en redes sociales, Marvel’s Wolverine tiene una mejor puntuación en la tienda de PlayStation que otros proyectos del estudio. Además de superar a Ratchet & Clank: Rift Apart, posee una calificación más alta que los juegos protagonizados por Peter Parker y Miles Morales.

Marvel’s Spider-Man tiene un puntaje de 4.64 estrellas, mientras que el spin-off de Miles Morales sólo posee 4.53. El caso más llamativo es el de Marvel’s Spider-Man 2, que presume una calificación de 4.72 estrellas en la tienda digital de PlayStation.

Por supuesto, estos videojuegos tienen un mayor número de reseñas, así que está por verse si Marvel’s Wolverine logra mantener el buen ritmo en los próximos días. Lo cierto, al menos por ahora, es que el público general está muy contento con el nuevo exclusivo de PS5.

Marvel's Wolverine debuta con muy buenas calificaciones en la PS Store de PlayStation 5

Insomniac Games promete mejoras para Marvel’s Wolverine

También habrá que esperar para conocer la calificación de los usuarios en Metacritic. Pero debido a que en ese sitio no es necesario comprar el juego para compartir una reseña, siempre es pertinente tomar esas opiniones con pinzas.

Si bien la comunidad está muy feliz con Marvel’s Wolverine, es innegable que la experiencia general presenta algunos inconvenientes que evitan que alcance su máximo potencial. Gran parte de las quejas destacan el diseño de niveles excesivamente lineal, el combate poco profundo y la dirección de arte.

Insomniac Games justificó algunas de las mecánicas más controvertidas de la aventura de Logan, y también se defendió de las críticas negativas; sin embargo, el estudio prometió que pondrá mucha atención a la retroalimentación de los jugadores para lanzar las correcciones y mejoras pertinentes en futuras actualizaciones.

Está por verse si las polémicas de redes sociales y las malas calificaciones por parte de la crítica especializada logran tener un impacto negativo en las ventas del nuevo videojuego de Marvel. En este momento, Sony aún no se pronuncia sobre el rendimiento comercial de este proyecto.

Marvel's Wolverine dividió a la crítica y ahora tiene una puntuación promedio de 77 en Metacritic

Pero cuéntanos, ¿ya le diste una oportunidad a este título? ¿Estás de acuerdo con las críticas o crees que los jugadores exageran? Déjanos leerte en los comentarios.

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