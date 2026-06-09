Desde que se anuncio en abril de 2022, Kingdom Hearts IV había estado muy desaparecido. Afortunadamente este silencio no significó que el proyecto fuera cancelado ni nada similar. De hecho está en camino y podrás jugarlo en Nintendo Switch 2 cuando debute.

En medio de un avance lleno de acción, Square Enix nos confirmó que Kingdom Hearts IV sigue en camino a ser una realidad. En el avance pudimos ver a Sora, así como a varios personajes misteriosos que apuntan a que el conflicto de la saga sigue en pie.

Sin más te dejamos el nuevo avance de Kingdom Hearts IV:

¿Kingdom Hearts IV ya tiene fecha de lanzamiento?

Desafortunadamente, Kingdom Hearts IV sigue sin tener fecha de lanzamiento. Así pues, todo parece indicar que el nuevo proyecto de la legendaria saga de Square Enix aún tardará un rato en llegar.

Lo que si es oficial es que Kingdom Hearts IV será un título multiplataforma. Esto quiere decir que podrás jugarlo en PlayStation 5, Xbox Series X, PC o Nintendo Switch 2.

Como es costumbre, en LEVEL UP nos mantendremos al pendiente y te compartiremos todos los detalles de Kingdom Hearts IV cuando estén disponibles.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar Kingdom Hearts IV? Cuéntanos en los comentarios.

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