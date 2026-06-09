Xenoblade Chronicles tal vez no sea una de las franquicias más populares de Nintendo, pero no hay duda de que sí es una de las más emocionantes. Es por esto que muchos fanáticos de los JRPG perdieron la cabeza cuando el más reciente Nintendo Direct confirmó que mucho contenido de la franquicia está en camino.

Vamos por partes, empezando por lo más emocionante. Resulta que una nueva entrega está en camino, la cual se llamará Xenoblade Genesis y está en camino.

Esta entrega marcará un nuevo inicio para la franquicia, lo cual promete un mundo nuevo con más conflictos, pero con el sello narrativo que ha conquistado a la franquicia por mucho tiempo.

Sin más te dejamos con el primer avance de Xenoblade Genesis:

Xenoblade Genesis, a new beginning for the series, is coming exclusively to Nintendo Switch 2 in 2027. #NintendoDirect pic.twitter.com/9AbY81aEfo — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Xenoblade Chronicles está en camino a Nintendo Switch

Ahora bien, si apenas vas a entrarle a Xenoblade Chronicles o si como yo tienes un problema y quieres tener todas las franquicias la mayor cantidad de veces que se pueda, el Nintendo Direct también tuvo para ti.

Lo que pasa es que Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles 2 y Xenoblade Chronicles 3 están en camino a la nueva consola de Nintendo con Nintendo Switch 2 Editions. Estas versiones contarán con varias mejoras visuales para correr hasta a 60 cuadros por segundo y resolución 4K, así como novedades en la jugabilidad que buscan convertirlos en sus versiones definitivas.

Ten en cuenta que estas nuevas versiones de Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles 2 y Xenoblade Chronicles 3 se ofrecerán tanto en formato físico como en digital. Así pues, los coleccionistas pueden estar satisfechos.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, and its upgrade pack, are available today.



Additionally, the digital Nintendo Switch 2 Editions of Xenoblade Chronicles 2 & Xenoblade Chronicles 3 will be available July 30 & Dec 3 respectively.… pic.twitter.com/enD49bE6Ex — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Pero bueno, ¿cuándo llegarán? Te dejamos las fechas de lanzamiento:

Xenoblade Chronicles ― Digital: Disponible el 9 de junio. Físico: disponible el 30 de julio.

Xenoblade Chronicles 2 ―Digital: Disponible el 30 de julio. Físico: disponible el 1 de octubre.

Xenoblade Chronicles 3 ― Digital y físico: disponible el 3 de diciembre

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado con Xenoblade Genesis? ¿Qué te parece la llegada de Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles 2 y Xenoblade Chronicles 3 a Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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