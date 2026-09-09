Tal como se prometió, el miércoles 9 de septiembre tuvo lugar una edición del ya tradicional Nintendo Direct, una transmisión en el que la compañía japonesa reveló juegos first-party y experiencias de terceros que están en camino a las consolas híbridas. Ese fue el lugar ideal para ver las próximas novedades de la franquicia Star Fox.

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Star Fox recibirá nuevo contenido en Nintendo Switch 2

La saga de ciencia ficción protagonizada Fox McCloud regresó en 2026 con Star Fox, una especie de remake del clásico de Nintendo 64 que presenta gráficos renovados y cambios en la jugabilidad.

Los fanáticos que aún disfrutan este exclusivo de Nintendo Switch 2 estarán felices de saber que una actualización gratuita está en camino.

El parche introducirá el Modo Batalla con pantalla dividida, que permitirá que hasta 4 personas puedan jugar juntos mediante comunicación inalámbrica. También se añadirán 3 nuevas misiones: Katina, Sector X y Venom.

Por si lo anterior fuera poco, el Modo Batalla de Star Fox ahora permitirá que hasta 4 jugadores puedan formar equipo y unirse a batallas online en una misma consola Nintendo Switch 2. Estas novedades debutarán el próximo 30 de septiembre de 2026 mediante una nueva actualización gratuita.

Las buenas noticias no terminan aquí. La compañía japonesa aprovechó la oportunidad para revelar que Star Fox Adventures, el controversial videojuego de GameCube, se unirá al catálogo de Nintendo Classics hoy mismo, 9 de septiembre.

Star Fox Adventures de GameCube llegó a Nintendo Switch 2

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