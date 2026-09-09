Pikmin 4 tendrá versión para Switch 2 y Nintendo incluirá una nueva forma de jugar que aprovechará la tecnología de la consola híbridaPor Víctor Rosas el
La compañía también reveló un modo adicional lleno de retos y minijuegos
Aunque su historia da cuenta de 2 décadas, Pikmin sigue siendo una de las franquicias jóvenes de Nintendo y hasta ahora hay 4 entregas que han encantado a los fans con su propuesta de gestión de criaturas y exploración en mundos que lucen gigantes.
Pikmin 4 fue uno de los mejores juegos de Switch, pero es demasiado bueno como para dejarlo en esta consola, así que Nintendo decidió lanzar una nueva edición específica para Switch 2, su sistema de actual generación y la buena noticia es que viene con novedades.
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Pikmin 4 tendrá edición de Switch 2 con varias novedades
Durante el Nintendo Direct se anunció Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition, la nueva versión del juego de exploración y estrategia.
Además de las mejoras a nivel audiovisual que son posibles gracias al mayor poder de la consola japonesa, esta versión incluye nuevos modos de juego e incluso una forma adicional de interacción.
El avance reveló que Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition usará el micrófono de la consola híbrida por lo que podrás dar instrucciones con tu voz a Ochin, quien seguirá las acciones que le ordenes, pero también podrá saludarte y jugar contigo.
Por otra parte, se anunció que esta edición incluirá el modo Academia Dandori, donde te esperan retos y minijuegos que pondrán a prueba tu capacidad de gestión y administración de loa adorables Pikmin.
Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition llegará el 12 de noviembre de este año.
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