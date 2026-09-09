El último Nintendo Direct trajo buenas noticias para quienes siguen disfrutando Mario Kart World. Nintendo confirmó una nueva actualización gratuita que estará disponible desde hoy mismo.

La actualización agregará contenido para distintos modos del juego, incluyendo una selección de circuitos clásicos y nuevas opciones para el modo Supervivencia. Así, los pilotos tendrán más razones para regresar a la pista.

10 circuitos clásicos llegan a Carrera VS.

Uno de los principales atractivos el nuevo contenido será la llegada de 10 circuitos clásicos de Super Mario Kart para el modo Carrera VS. Esta incorporación permitirá que los jugadores vuelvan a disfrutar pistas inspiradas en los orígenes de la franquicia.

La inclusión de estos circuitos también representa una oportunidad interesante para quienes conocen la serie desde sus primeras entregas. Mario Kart World ha apostado por combinar elementos clásicos con su enorme mundo abierto, y ahora llevará todavía más nostalgia a sus carreras.

Además, la actualización añadirá paneles de interrogación que ofrecerán nuevas interacciones durante la experiencia. Este tipo de elementos busca darle mayor variedad a las actividades disponibles.

Más opciones para sobrevivir

El modo Supervivencia también recibirá novedades importantes con 2 nuevos recorridos. Estas rutas se sumarán a las opciones disponibles para las carreras donde hasta 24 pilotos compiten mientras intentan evitar la eliminación.

Cada recorrido obliga a mantener un buen lugar durante los diferentes puntos de control. Un pequeño error puede dejarte fuera, así que estas nuevas rutas seguramente provocarán más de un momento de tensión.

Con esta actualización, Mario Kart World continúa ampliando su propuesta después de su lanzamiento. Lo mejor es que todo este contenido estará disponible gratis a partir de hoy 9 de septiembre, por lo que los jugadores de Nintendo Switch 2 podrán comenzar a probarlo en unas cuantas horas.

¿Te emociona el regreso de circuitos clásicos a Mario Kart World? ¿Cuál pista de la historia de la franquicia te gustaría ver en el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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