El Nintendo Direct tuvo varios anuncios por parte de Capcom, estudio que se ha consolidado como uno de los mejores desarrolladores de remakes. Para sorpresa de todos, Resident Evil estuvo presente en el evento de hoy, pues el estudio confirmó que llevará más juegos de la saga a Nintendo Switch 2. Por supuesto, los aclamados remakes de algunos de las entregas más aclamadas de la saga.

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Más juegos de Resident Evil se unirán al catálogo de Nintendo Switch 2

Capcom fue una de las compañías que más apoyó a Switch durante todo su ciclo de vida. Ahora, el estudio está haciendo lo propio con Switch 2. Además de anunciar un port de Monster Hunter Wilds, también compartió novedades para los fanáticos de Resident Evil.

La consola de Nintendo recibirá este año los mejores remakes de la saga, que estarán disponibles en versiones nativas. Capcom también compartió una sorpresa, pues los títulos ya incluirán todo su contenido adicional y mejoras que han recibido en otras plataformas.

Para empezar, está Resident Evil 2 Deluxe Edition, que permitirá revivir la aclamada secuela de manera portátil o en un televisor. Esta versión incluirá el DLC de la aventura de Leon S. Kennedy y Claire Redfield.

Adicionalmente, Capcom también prepara un port de Resident Evil 3 y el lanzamiento de Resident Evil 4 Gold Edition, que ya incluirá el DLC Separate Ways, protagonizado por Ada Wong. Durante la presentación, no se revelaron detalles técnicos sobre los juegos, pero se espera que corran muy bien en Switch 2, al igual que Resident Evil Requiem.

Resident Evil 4 Remake y más juegos de la saga se podrán jugar en Switch 2

¿Cuándo debutarán los remakes de Resident Evil en la consola híbrida?

Capcom consentirá a los fans de su franquicia survival horror este año, así que es buen momento para empezar a ahorrar. Los remakes de Resident Evil para Switch 2 estarán disponibles el próximo 16 de octubre. Cada título se venderá por separado y, por ahora, no hay información sobre un posible lanzamiento físico o colección que incluya los 3 títulos.

Lo que ya es un hecho es que las preventas de Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Gold Edition iniciarán hoy en la eShop de la consola híbrida. Así que en breve conoceremos su precio y el peso que ocuparán en Switch 2.

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