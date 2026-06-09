Tal vez no se pueda decir que el nuevo Nintendo Direct empezó con un bombazo, pero si con una noticia que sin duda alegró a la comunidad más apasionada de Nintendo. Lo digo puesto que el primer anuncio del día estuvo involucrada con Rhythm Heaven: Groove.

En caso de que no lo sepas, Rhythm Heaven: Groove es la nueva entrega de la legendaria serie de ritmo de Nintendo que conquistó a muchos en la era del DS. En el nuevo adelanto, Nintendo nos compartió varios detalles sobre esta modalidad, como algunos de sus más 80 juegos de ritmo.

Lo que más llamó la atención de muchos fue que entre los juegos de Rhythm Heaven: Groove se encuentra una aventura estilo RPG por turnos. También habrá un modo multijugador donde podrás poner a pruebas tus habilidades ritimicas en compañía de 3 amigos. En total hay 30 juiegos cooperativos.

Todo esto quiere decir que Rhythm Heaven: Groove ofrecerá cerca de 100 experiencias jugables diferentes. Así pues, todo se apunta para ser

¿Quieres ver qué tan emocionante se ve? Chécalo a continuación:

Al final del avance se confirmó que Rhythm Heaven: Groove llegará el 2 de julio de 2026, por lo no habrá cambios en su fecha de lanzamiento. Ten en cuenta que es un lanzamiento para Nintendo Switch, pero será retrocompatible con Nintendo Switch.

¿Qué te pareció el nuevo avance de Rhythm Heaven: Groove? ¿Estás emocionado por probar lo que este juego de ritmo tiene por ofrecer? Cuéntanos en los comentarios.

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