El pasado 28 de julio, un devastador terremoto de magnitud 7.1 azotó la ciudad de Kumamoto, en Japón, y generó importantes daños en toda la localidad. La región lucha por salir adelante luego de la catástrofe, que arrasó con cientos de edificios y provocó el fallecimiento de al menos 38 personas.

Diversas compañías japonesas han puesto su granito de arena para ayudar a los damnificados de Kumamoto, entre ellas Nintendo. La empresa de Super Mario Bros., The Legend of Zelda y demás populares franquicias anunció una importante donación, que ayudará a acelerar las labores de ayuda y reconstrucción de la ciudad. Asimismo, reparará sin costo todos sus productos que resultaron dañados durante el siniestro.

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Nintendo se une a la campaña para ayudar a los afectados por el terremoto en Kumamoto, Japón

El terremoto dejó un desastre a su paso en Kumamoto y otras regiones cercanas. Actualmente, se contabilizan casi 8000 hogares con daños, lo que ha obligado a más de 6000 personas a vivir temporalmente en albergues. La actividad comercial también está frenada, pues múltiples edificios sufrieron daños mayores. Las autoridades han hecho lo posible para restaurar los servicios básicos; sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Ante la difícil situación que enfrentan los habitantes de Kumamoto, diversas empresas han unido esfuerzos para ayudar y acelerar la recuperación de toda la región. Hace unos días, The Pokémon Company hizo una donación de ¥150 millones de yenes (poco más de $900,000 USD). Otras empresas tecnológicas y pertenecientes a otras industrias también han hecho lo propio.

Ahora, Nintendo decidió unirse a esta campaña para apoyar a los damnificados. Por medio de un comunicado, la compañía anunció una donación de ¥50 millones de yenes (apróximadamente $316,745 USD), destinados a la Cruz Roja de Japón, que se ha dedicado a labores de rescate y ayuda general para todos los necesitados.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a todos los afectados por el terremoto de Kumamoto de 2026 y oramos por una pronta recuperación”, escribió Nintendo en su comunicado.

Anteriormente, la compañía ya había hecho donaciones para apoyar a los afectados por desastres naturales. En 2024, también donó ¥50 millones de yenes para auxiliar a los damnificados por un terremoto que azotó la región de Noto, también en Japón.

Nintendo hizo una importante donación a la Cruz Roja de Japón para ayudar a los afectados por el terremoto en Kumamoto

Nintendo reparará gratis todas las consolas y productos dañados durante el terremoto

Adicionalmente, Nintendo anunció una campaña de reparaciones gratuitas en Kumamoto. Su meta es arreglar sin costo las consolas o cualquiera de sus otros productos que se haya dañado durante el desastre natural.

Los clientes que vivan en zonas donde se aplicó la Ley de Ayuda en Casos de Desastre tendrán acceso gratuito al servicio de mantenimiento de Nintendo. Esta campaña inició el pasado 28 de julio y concluirá hasta el 1 de febrero de 2027.

Nintendo especificó que reparará cualquier producto dañado durante el terremoto, independientemente de si existe o no garantía. Los interesados en este servicio sólo deben llenar un formulario con la información necesaria, especificando que su caso está relacionado con el terremoto en Kumamoto.

Nintendo reparará sin costo cualquiera de sus productos dañados durante el terremoto

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