Cuando pensamos en Shigeru Miyamoto, es fácil imaginarlo rodeado de videojuegos todos los días. Después de todo, es el creador de algunas de las franquicias más importantes de Nintendo, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Donkey Kong.

No obstante, el legendario desarrollador sorprendió con una confesión durante una entrevista reciente. Aunque muchos creerían que pasa horas disfrutando de su Nintendo Switch 2, la realidad es muy distinta y tiene una razón muy especial.

Shigeru Miyamoto ya casi no juega videojuegos por su cuenta

Durante la charla, Miyamoto fue cuestionado sobre si suele jugar con frecuencia en Nintendo Switch 2. Su respuesta tomó por sorpresa a muchos seguidores, pues explicó que prácticamente dejó de jugar videojuegos en solitario.

En cambio, ahora dedica ese tiempo a compartir partidas con sus nietos cuando visitan su casa. Incluso contó que mantiene una colección de juegos exclusivamente para esas ocasiones.

La razón es bastante curiosa. Según explicó, evita que sus nietos tengan esos títulos en casa para que no jueguen demasiado. En lugar de eso, les dice que pueden disfrutarlos cuando van a visitar a su abuelo, convirtiendo cada reunión familiar en una oportunidad para convivir.

Los videojuegos siguen siendo parte de su vida… de una forma diferente

Miyamoto comentó que sus nietos todavía encuentran complicadas algunas secciones de ciertos juegos, así que él interviene para ayudarlos a superar esos momentos difíciles.

Como ejemplo mencionó Captain Toad: Treasure Tracker. Explicó que algunos jefes resultan demasiado aterradores para los pequeños, por lo que toma el control durante esos enfrentamientos antes de devolverles el mando para continuar la aventura.

El creativo señaló que esos momentos fortalecen el vínculo familiar y le permiten disfrutar los videojuegos desde una perspectiva completamente distinta. Más que buscar completar una aventura por sí mismo, ahora encuentra satisfacción en compartir la experiencia.

Después de décadas revolucionando la industria con algunas de las franquicias más importantes de la historia, Miyamoto demuestra que los videojuegos también pueden convertirse en una herramienta para crear recuerdos familiares.

Ahora, su pasión por este medio permanece intacta, aunque prefiere disfrutarla acompañado de sus seres queridos.

¿Qué opinas de la forma en que Shigeru Miyamoto disfruta los videojuegos actualmente? ¿También compartes tus juegos favoritos con familiares o amigos? Cuéntanos en los comentarios.

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