A pesar de todas las crisis que atraviesa la industria, Nintendo se mantiene en un posición firme gracias al rotundo éxito de Switch 2 y Switch. Esta mañana, la compañía japonesa publicó su más reciente informe financiero, en el que confirma que sus consolas híbridas siguen vendiendo como pan caliente y despachando millones de juegos cada trimestre.

Switch 2 sigue cosechando éxitos y recientemente superó las ventas de GameCube, así que continúa escalando posiciones en el top de las consolas más vendidas de la historia. En general, Nintendo reportó números positivos, pero no todas son buenas noticias. Sus ventas netas cayeron y el dominio del contenido digital creció aún más en el ecosistema de la marca.

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Nintendo Switch 2 ya superó las ventas totales del GameCube

De acuerdo con el reporte de Nintendo, Switch 2 ya vendió 23.68 millones de unidades a nivel mundial. La cifra incluye las ventas del sistema hasta el pasado 30 de junio, cuando concluyó el más reciente trimestre del año fiscal. Esto significa que la consola híbrida despachó otros 3.82 millones de unidades durante los últimos 3 meses.

A lo largo de su ciclo de vida, el GameCube vendió sólo 21.74 millones de unidades a nivel mundial, una cifra pequeña en comparación con lo que ha conseguido Switch. La primera consola híbrida de Nintendo ya despachó 155.92 millones de unidades, por lo que aún le queda un largo camino para alcanzar los 160 millones del PS2, que se mantiene como la consola más vendida de la historia.

En cuanto a juegos, Nintendo despachó 10.78 millones de títulos de Switch 2 durante el último trimestre. Asimismo, vendió 33.81 millones de juegos para el primer Switch. En total, Switch 2 ha vendido 58.17 millones de juegos, mientras que Switch ya alcanzó la sorprendente cifra de 1561.95 millones de juegos vendidos.

En cuanto a los títulos más populares de las consolas, Mario Kart World y Mario Kart 8 Deluxe siguen a la cabeza con 15.39 y 71.53 millones de copias vendidas, respectivamente. Entre las novedades destacadas está Tomodachi Life: Living the Dream, que ya vendió 7.94 millones de unidades.

Las ventas de Switch siguen en ascenso y ya superaron a las de GameCube

¿Cuáles son los juegos más vendidos de Switch 2 y Switch?

Switch 2:

Mario Kart World — 15.39 millones

Donkey Kong Bananza — 4.77 millones

Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition — 3.99 millones

Pokémon Pokopia — 3.68 millones

Kirby Air Riders — 1.90 millones

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition — 1.15 millones

Switch:

Mario Kart 8 Deluxe — 71.53 millones

Animal Crossing: New Horizons — 50.29 millones

Super Smash Bros. Ultimate — 38.14 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 34.06 millones

Super Mario Odyssey — 30.80 millones

Pokémon Scarlet / Pokémon Violet — 28.46 millones

Pokémon Sword / Pokémon Shield — 27.26 millones

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 22.71 millones

Super Mario Party — 21.36 millones

New Super Mario Bros. U Deluxe — 19.10 millones

Tomodachi Life: Living the Dream — 7.94 millones

La ventas de Nintendo cayeron, pero el resto del negocio es saludable

Gracias al éxito de sus consolas y juegos, Nintendo reportó 150% más de beneficio operativo y 115% más de beneficio ordinario, así como un beneficio neto superior de 53%. Esto gracias a sus ventas y a los $300 millones de dólares que recibió en reembolsos por los aranceles estadounidenses. Sin embargo, sus ventas netas registraron una caída de 9.5%.

A pesar de que las ventas de Switch 2 se mantienen en un nivel estable, hubo un descenso de 34.4% respecto a las ventas del mismo periodo del año fiscal anterior. Nintendo explicó que el aumento de precio de la consola en Japón no se ha convertido en una barrera para las ventas.

“Para un sistema de hardware en su segundo año, las ventas se comparan favorablemente con la trayectoria de adopción de Nintendo Switch. En el mercado japonés, donde entró en vigor una revisión de precios el 25 de mayo, las ventas de hardware también se han mantenido sólidas”, explicó Nintendo.

El reporte también revela algo que alarmará a los fanáticos del formato físico, pues las ventas digitales de la compañía aumentaron 90% hasta alcanzar los $840 millones de dólares. Esta tendencia se suma a la de PlayStation, que recientemente anunció que abandonará el formato físico en enero de 2028.

Nintendo tuvo buenos resultados financieros por su venta y el reembolso de los aranceles

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