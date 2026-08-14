Uno de los hechos históricos en la industria del gaming es la ruptura de la relación entre la FIFA y EA Sports. La franquicia FIFA duró 3 décadas y se posicionó como una de las más exitosas y multimillonarias a nivel mundial. Sin embargo, la codicia de la federación de futbol pudo más.

Desde la última entrega de la IP, FIFA 23, hay expectativa por lo que sucederá con un hipotético juego de futbol por parte de la federación, y el nombre que se repite en todos los rumores es 2K Sports.

La compañía responsable de NBA 2K, WWE 2K, y otras franquicias deportivas es garantía de calidad, pero hasta ahora no había algo que hiciera pensar en su llegada al balompié. Eso podría cambiar muy pronto tras la fundación de su nuevo estudio.

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2K funda nuevo estudio para una franquicia deportiva y cuenta con exdesarrolladores de FIFA

¿El camino del futbol se cruzará con el de 2K Sports? La compañía propiedad de Take-Two Interactive acaba de generar altas expectativas con un anuncio inesperado.

Se trata de la fundación de Small Axe Studios, un equipo que resultó del proyecto experimental Sports Lab de 2K en 2023 y que ahora ya es un estudio en forma con perspectiva AAA.

Esto significa que sus desarrollos estarán a la altura de las franquicias deportivas de la empresa y sus altos valores de producción.

Lo que llama la atención es que entre sus filas se encuentran desarrolladores que fueron parte de EA Sports y trabajaron en FIFA antes de la ruptura entre la división y la federación de futbol.

Por si no fuera suficiente, la sede de Small Axe Studios se encuentra en Vancouver, Canadá, la misma ciudad donde se desarrolla EA Sports FC.

FIFA 23 fue la última entrega de la franquicia con EA Sports

El guiño que nos hace pensar en futbol y en un posible FIFA 2K

La presentación de Small Axe Studios dice lo siguiente:

“Liderados porAaron McHardy, Small Axe Studios se esforzará por construir la próxima franquicia deportiva taquillera de 2K. El estudio combina la pasión de una startup con la escala del 2K para redefinir el futuro de los videojuegos deportivos. Aprovechando nuestra experiencia probada con franquicias AAA como NBA 2K, WWE 2K y PGA TOUR 2K, Small Axe Studios tiene la base definitiva y un compromiso a largo plazo para lograrlo”.

Asimismo, se presentó el logotipo del estudio, el cual luce como el de un equipo de futbol.

Aunque no se reveló el deporte en que trabajará el nuevo estudio, reportes recientes señalaron que la FIFA y 2K Sports tuvieron un acercamiento para un juego del Mundial 2026. Sin embargo, el torneo estaba muy cerca y era imposible crear y lanzar un juego de futbol con el estándar de calidad necesario.

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