Nintendo continúa expandiendo el catálogo de Nintendo Switch Online y ahora sorprendió a los fans con la llegada de 5 títulos clásicos de Virtual Boy. La actualización ya está disponible para quienes tienen una suscripción activa al servicio Nintendo Switch Online + Expansion Pack en Nintendo Switch 2 y el primer Nintendo Switch.

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La noticia llamó la atención de muchos jugadores veteranos, ya que el Virtual Boy fue una de las consolas más curiosas de la historia de Nintendo. Aunque tuvo una vida muy corta en 1995, todavía conserva una base de fans bastante apasionada.

Estos son los nuevos juegos de Virtual Boy disponibles en Nintendo Classics

La nueva actualización agrega 5 títulos lanzados originalmente en 1995. Los juegos disponibles son:

-Jack Bros.

-Space Invaders Virtual Collection

-Vertical Force

-Virtual Bowling

-V-Tetris

Todos estos títulos pueden descargarse desde la aplicación “Virtual Boy – Nintendo Classics”, disponible directamente en la Nintendo eShop. Eso sí, solamente los usuarios con membresía Expansion Pack podrán acceder al contenido.

Entre los juegos más llamativos destaca Jack Bros., un spin-off clásico de la franquicia de ATLUS. También aparece Space Invaders Virtual Collection, una curiosa versión del legendario arcade adaptada al peculiar efecto visual del Virtual Boy.

Nintendo también lanzó nuevos íconos de perfil inspirados en Virtual Boy

La actualización no solamente incluye videojuegos. Nintendo también agregó 5 nuevos íconos de perfil temáticos de Virtual Boy para los miembros del Expansion Pack.

Los jugadores pueden personalizar completamente estos íconos usando marcos y fondos especiales. Todo el contenido se compra con Puntos Platino, monedas gratuitas que se consiguen al completar distintas misiones de My Nintendo.

Te recordamos que los íconos pueden obtenerse desde el menú dedicado de Nintendo Switch Online. Esta opción aparece en la parte inferior izquierda del menú principal de la consola.

Cabe mencionar que con esta actualización, Nintendo vuelve a rescatar juegos muy raros que muchos jugadores jamás pudieron probar en su lanzamiento original.

¿Llegaste a jugar Virtual Boy en los años 90? ¿Qué otro juego clásico te gustaría ver en Nintendo Switch Online? Cuéntanos en los comentarios.

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