¡No es tu Internet! Facebook e Instagram reportan caída a nivel internacional, ¿qué alternativas hay si la red social no te carga?Por Pedro Pérez Cesari el
Usuarios de todo el mundo levantaron la voz ante los problemas de la red social de Meta
¿Quieres entrar a Facebook o Instagram y por más que lo intentas no carga? ¡Tranquilo! No eres la única persona en el mundo con este problema. De hecho, Facebook se acaba de caer en todo el mundo.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para millones de personas, por lo que cualquier interrupción en el servicio suele generar una oleada inmediata de reportes. Justamente eso está ocurriendo con Facebook, ya que miles de usuarios aseguran que la plataforma de Meta presenta problemas que les impiden utilizarla con normalidad.
De acuerdo con reportes compartidos en redes sociales y plataformas de monitoreo de servicios como DownDetector, la caída parece afectar tanto a la versión web como a la aplicación móvil, provocando dificultades para acceder a la plataforma y realizar acciones básicas.
¿Qué está pasando con Facebook e Instagram?
Los primeros reportes señalan que algunos usuarios simplemente no pueden iniciar Facebook. Al intentar entrar a la red social desde el navegador, lo único que reciben es una pantalla de error que les informa que algo salió mal y que Meta ya está trabajando en una solución.
La versión móvil parece tener menos problemas ya que por lo menos abre; sin embargo, la realidad es que únicamente carga contenido viejo almacenado en caché. Así pues, también existen problemas para publicar contenido o consumir algunas de las novedades más recientes.
Por su parte, Instagram no despliega ningún mensaje de error; sin embargo, el contenido de sus versiones móvil o de navegador simplemente no carga. El mismo problema está afectando a Threads, plataforma que Meta lanzó para competir contra X hace unos años.
¿Qué hacer si Facebook e Instagram no funciona?
Si estás experimentando problemas con Facebook o Instagram, lo más probable es que no se trate de un error de tu dispositivo o de tu conexión a Internet.
En este tipo de situaciones no suele ser necesario reinstalar la aplicación, borrar datos, reiniciar el teléfono o intentar iniciar sesión repetidamente. Cuando se trata de una caída generalizada, la única solución es esperar a que Meta restablezca el servicio.
Por ello, la recomendación es simplemente ser paciente .Tarde o temprano se va a reestablecer el servicio para que utilices con normalidad.
Facebook e Instagram se cayeron: estas son las mejores alternativas mientras regresa el servicio
Como suele ocurrir cada vez que Facebook presenta una caída importante, muchos usuarios han migrado temporalmente a otras plataformas para mantenerse informados y comunicados.
Redes sociales como X y TikTok (¡nos puedes seguir en todas ellas) se han convertido en algunos de los principales espacios donde la comunidad comparte reportes sobre el estado del servicio en tiempo real. Al mismo tiempo, aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram continúan siendo una alternativa para mantenerse en contacto con amigos, familiares y compañeros de trabajo.
Mientras Meta trabaja para solucionar el problema, estas plataformas pueden ayudarte a seguir conectado sin depender de Facebook.
¿Cuándo volverán a funcionar Facebook e Instagram?
Por ahora, Meta no ha compartido detalles sobre el origen de las fallas ni una estimación oficial para el restablecimiento total del servicio.
La buena noticia es que este tipo de interrupciones suelen resolverse en cuestión de horas una vez que los equipos técnicos identifican el problema. Mientras tanto, los usuarios tendrán que esperar a que la compañía normalice sus sistemas para volver a utilizar Facebook con normalidad.
En Level Up, seguiremos atentos a cualquier actualización sobre esta caída y te informaremos en cuanto Meta comparta más información.
Y tú, ¿tuviste algún problema por culpa de las fallas de Instagram y Facebook? Cuéntanos en los comentarios.
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