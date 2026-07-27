¿Quieres escuchar tu canción favorita mientras vas camino al trabajo? ¿Quieres revisar el nuevo lanzamiento de tu artista preferido? En ese caso, es probable que tengas problemas para acceder a Spotify y explorar la biblioteca de música. Tranquilo, pues se trata de una falla general que afecta a miles de fanáticos en todo el mundo.

El formato físico ya es cosa del pasado y todo parece indicar que desaparecerá parcial o completamente dentro de un par de años en la industria de los videojuegos; sin embargo, hace mucho tiempo que el sector de la música adoptó la era digital, pues las plataformas de streaming que dan acceso a muchas canciones y artistas dominan el mercado.

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Spotify, el servicio de música, sufre una caída masiva en todo el mundo

Sin lugar a dudas, Spotify se convirtió rápidamente en una de las opciones más populares para escuchar los temas musicales de artistas nacionales y del resto del mundo, y es seguro asumir que muchas personas tienen su colección de canciones allí. Es por eso que la comunidad está molesta, pues el servicio está actualmente caído en múltiples regiones.

Al dar un rápido vistazo por las redes sociales, podemos notar que los usuarios informan problemas para iniciar la aplicación de dispositivos móviles y la app nativa de escritorio en PC. Estos inconvenientes se hicieron presentes durante la mañana del lunes 27 de julio de 2026, y perduran hasta el momento de la publicación de este artículo.

En el sitio DownDetector, podemos observar que a partir de las 12:00 PM se dispararon los reportes de fallas en México. Lo mismo sucede en Estados Unidos, Reino Unido y otras regiones, con miles de quejas hasta el momento.

Esto demuestra que es una falla general que afecta a los usuarios y suscriptores de todo el mundo.

La cuenta oficial de Spotify ya abordó las quejas de la comunidad, y mediante múltiples publicaciones en redes sociales informó que están al tanto de los errores y que ya trabajan en una solución. Aunque parecía que las fallas desaparecieron, muchos usuarios informan que aún tienen dificultades para utilizar el servicio de música.

El perfil de Spotify compartió una última publicación sobre el tema a las 1:17 PM. “Estamos al tanto de algunos problemas actuales con nuestra página web y ya lo revisamos”, se lee en el anuncio.

Y en efecto, parece que la falla técnica sólo está presente en la versión de escritorio en este momento. Nosotros mismos tenemos inconvenientes para escuchar música en PC, pero podemos acceder a la aplicación y reproducir nuestra playlist en dispositivos móviles sin mayores complicaciones.

Miles de usuarios reportaron fallas generales con Spotify

PlayStation y XBOX también sufrieron una caída masiva

Quizás lo más alarmante es que Spotify no fue el único servicio de alto perfil que sufrió una caída a gran escala en los días recientes. Esta racha negativa comenzó con PlayStation, pues la PSN sufrió una interrupción masiva que dejó fuera de línea a miles de jugadores, quienes no pudieron acceder a sus títulos digitales durante horas.

Más recientemente, los usuarios reportaron problemas para acceder a los servicios online de XBOX. Las fallas de red afectaron a los ecosistemas de XBOX One y XBOX Series X|S, y de igual forma los fanáticos tuvieron problemas para acceder a su colección de videojuegos.

Lo peor es que estos inconvenientes tuvieron lugar menos de un mes después de que Sony diera a conocer que dejará de producir videojuegos físicos a partir de 2028. Microsoft guarda silencio sobre el tema, pero los expertos predicen que tanto el PS6 como el nuevo Project Helix prescindirán de una unidad de disco y serán plataformas completamente digitales.

Por ahora, Spotify todavía no revela las causas detrás de la más reciente interrupción, así que se desconoce si está conectada de alguna u otra forma con la caída masiva que afectó a PlayStation y XBOX durante el fin de semana.

En cuestión de días, Spotify, PlayStation y XBOX sufrieron errores técnicos y se cayeron en todo el mundo

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