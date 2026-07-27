Las adaptaciones de videojuegos son más populares que nunca, pero es un error asumir que todas las producciones conectan con las audiencias. Uno de los ejemplos más recientes es Mortal Kombat 2, que tuvo un rendimiento en taquilla muy inferior al esperado pese a ser del agrado de los fans. Por suerte, parece que encontró el éxito en el streaming.

Efectivamente, la película dirigida por el cineasta Simon McQuoid y producida por el veterano Todd Garner ya está disponible en HBO Max. Aunque es demasiado pronto para saberlo, parece que tuvo un estreno sobresaliente en la plataforma. Ahora, los fans esperan que ese aparente triunfo permita que MK3 sea una realidad.

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Mortal Kombat 2 entra en el top 10 de las películas más vistas en HBO Max

Tras una larga espera, Mortal Kombat 2 llegó a los cines de todo el mundo el pasado 8 de mayo de 2026, aproximadamente 6 meses después de la fecha original. Recordemos que el estreno estaba previsto para octubre de 2025, pero New Line Cinema y Warner Bros. decidieron retrasar el estreno para aprovechar la temporada de verano.

En retrospectiva, fue una decisión equivocada. La cinta de artes marciales se lanzó en medio de Michael, la biopic del popular cantante estadounidense; y El Diablo Viste a la Moda 2, la esperada secuela del clásico de 2006. Tampoco ayudó el hecho de que poco después llegaron sorpresas que acapararon la conversación, como Backrooms y Obsession.

Así pues, Mortal Kombat 2 terminó su recorrido en cartelera con una recaudación bastante modesta. Este aparente fracaso en taquilla pone en duda el futuro de la franquicia en los cines, aunque los más recientes logros dan esperanza a los fanáticos que aún esperan MK3.

Tal como se prometió, la película protagonizada por Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Tati Gabrielle, Ludi Lin, Lewis Tan y Karl Urban se unió al catálogo de HBO Max el pasado viernes 24 de julio de 2026. Todo parece indicar que logrará igualar el éxito de su predecesora en la plataforma.

En apenas un día, Mortal Kombat 2 se colocó en el puesto número 1 del top 10 de las películas más vistas en más de 50 países, incluidos México, Estados Unidos, España, Reino Unido, Chile, Argentina, Colombia, Brasil y mucho más. La tendencia positiva continúa, pues permanece en la cima al momento de redactar esta nota.

Además, los datos de la firma FlixPatrol revelan que la cinta inspirada en los videojuegos de NetherRealm Studios también se coló en la lista de los 10 filmes más populares en otros 12 países, lo que demuestra el gran alcance de esta producción de Hollywood.

Por si fuera poco, el estreno de Mortal Kombat 2 tuvo un efecto inesperado en otros largometrajes que conforman el catálogo de HBO Max. En específico, la película de 2021, que marcó el inicio de esta nueva era cinematográfica, resurgió y se colocó en el puesto número 2 del top 10 en México y más países.

Mortal Kombat 2 y la entrega de 2021 dominan el top 10 de las películas más vistas de HBO Max en México y otros 50 países más

Además, la película original de 1995 se coló en el lugar número 6 de la lista en Estados Unidos. Esto significa que muchas personas decidieron revisitar las entregas anteriores para refrescar la memoria o simplemente disfrutar un maratón con las cintas protagonizadas por Johnny Cage, Liu Kang, Raiden, Kitana, Scorpion y compañía.

Mortal Kombat 3 podría ser una realidad tras el éxito de MK2 en streaming

La franquicia creada por Ed Boon y John Tobias tiene un historial irregular en el cine. La primera película de 1995 fue un éxito en taquilla y se convirtió en un clásico de culto gracias a sus escenas de acción y soundtrack memorable, pero la secuela de 1997 recibió calificaciones pésimas y fue un fracaso comercial.

Mortal Kombat de 2021 tampoco logró contentar a los fanáticos debido a ciertas decisiones narrativas, pero se convirtió en un fenómeno cultural tras su debut histórico en HBO Max. Así pues, y pese a que sólo recaudó $84 millones de dólares en los cines debido a la contingencia sanitaria, Warner Bros. dio luz verde a una segunda entrega.

MK2 corrigió los problemas del filme anterior y logró contentar a los fanáticos gracias a sus coreografías de pelea y referencias al material de origen, aunque una vez más tuvo una recepción mixta por parte de la audiencia general y los críticos.

A pesar de recibir el visto bueno de la comunidad, Mortal Kombat 2 terminó su paso por los cines de todo el mundo con sólo $129 millones de dólares, una cifra muy pequeña al recordar que tuvo un presupuesto de $80 millones de dólares sin considerar marketing. Aunque se desconoce cuánto era la meta, los especialistas señalan que debía generar mínimo $200 MDD para alcanzar el punto de equilibrio.

Cuando se le preguntó sobre MK3, el director Simon McQuoid señaló que la cinta de 2026 “aún no había completado su ciclo de vida”, e indicó que debían esperar para tomar una decisión sobre el futuro de la franquicia. Es probable que el éxito en HBO Max ayude a los productores a seguir adelante con una secuela.

En 2025, el escritor Jeremy Slater, quien hizo el guion de Mortal Kombat 2, confirmó que New Line Cinema y Warner Bros. lo contrataron para que trabajara en la tercera entrega; sin embargo, poco antes del estreno en 2026 dio a conocer que el proyecto aún no recibe luz verde.

Mortal Kombat 3 podría ser una realidad gracias al éxito de la película anterior en streaming

Aunque habrá que esperar para descubrir si el buen rendimiento en plataformas digitales y servicios de streming marca una diferencia, el actor Joe Taslim, quien sorprendió a los fans con su actuación de Sub-Zero, se mostró a favor de participar en un spin-off protagonizado por el guerrero Lin Kuei.

Pero dinos, ¿ya viste la película? ¿Te gustaría que hubiera una secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

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