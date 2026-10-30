¡Llegaron promos de otro mundo! HYPE Games celebra HYPELOWEEN con una temporada de ofertas para quienes buscan nuevos videojuegos, contenido digital y promociones para sus títulos favoritos. La campaña incluye cupones de descuento para Steam, Free Fire, NCoins y AION Classic, además de precios especiales en juegos populares como ARC Raiders, HELLDIVERS 2 y Marvel’s Spider-Man 2.

Si tienes una lista de juegos pendientes o quieres aprovechar Halloween para conseguir algo nuevo sin gastar tanto, vale la pena echarle un vistazo a las promociones de la tienda. Hay descuentos de hasta 50% mediante códigos especiales y varias ofertas del 35% en videojuegos para PC y otras plataformas.

HYPELOWEEN tiene cupones de descuento para Steam, Free Fire y más

Una de las principales promociones de HYPELOWEEN son los cupones que permiten ahorrar en diferentes productos y servicios digitales. Cada código ofrece un porcentaje de descuento específico, así que conviene identificar cuál corresponde a lo que buscas antes de realizar tu compra.

Estos son los cupones disponibles en la campaña:

Steam: consigue 40% de descuento con el código STEAMWEEN.

NCoins: aprovecha 50% de descuento con el código SPOOKYCOINS .

AION Classic: obtén 45% de descuento en la suscripción con el código AIONWEEN.

Free Fire: consigue 6% de descuento con el código FFHALLOW6.

Con estas promociones puedes ahorrar en videojuegos y contenido digital, así como en productos relacionados con algunos de los títulos más populares. Recuerda introducir el código correspondiente durante el proceso de compra y comprobar que el descuento se aplique antes de finalizar la transacción.

ARC Raiders, HELLDIVERS 2 y más juegos tienen 35% de descuento en HYPE Games

Las promociones de HYPELOWEEN también incluyen descuentos directos en videojuegos. Entre las ofertas disponibles hay títulos de distintos géneros, desde aventuras de acción hasta experiencias multijugador que puedes disfrutar con amigos.

Por ejemplo, ARC Raiders y HELLDIVERS 2 tienen 35% de descuento. Ambos son opciones atractivas si buscas una experiencia cooperativa, aunque cada uno propone una forma distinta de enfrentar sus desafíos.

También puedes encontrar otros lanzamientos y juegos populares con el mismo porcentaje de descuento. Esta es la selección de ofertas destacadas:

Death Stranding 2: On the Beach — 35% de descuento.

The Last of Us: Part I — 35% de descuento.

Marvel’s Spider-Man 2 — 35% de descuento.

ARC Raiders — 35% de descuento.

HELLDIVERS 2 — 35% de descuento.

Así que, si alguno de estos juegos estaba en tu lista de deseos, HYPELOWEEN puede ser una buena oportunidad para conseguirlo con un precio más atractivo. La tienda también cuenta con un catálogo de videojuegos y productos digitales, por lo que puedes revisar otras ofertas disponibles durante la campaña.

¿Cómo conseguir los descuentos de HYPELOWEEN en HYPE Games?

Aprovechar las promociones es sencillo. Primero, entra al catálogo de HYPE Games y busca el videojuego o producto digital que quieras comprar. Después, agrégalo al carrito y, durante el proceso de pago, introduce el cupón correspondiente si tu compra aplica para alguna de las promociones.

Antes de confirmar la operación, verifica que el descuento aparezca reflejado en el total. Así podrás asegurarte de que estás aprovechando correctamente el código promocional.

HYPELOWEEN reúne ofertas para distintos tipos de jugadores, ya sea que quieras conseguir un nuevo videojuego, comprar contenido para Free Fire o aprovechar los descuentos en Steam y otros servicios. Si estabas esperando una oportunidad para ampliar tu biblioteca, puedes revisar las promociones disponibles y elegir la que más te convenga.

¡No dejes escapar estas promos de otro mundo!

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