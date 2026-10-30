Los relanzamientos recientes de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 para PS4 y PS5 fueron un éxito inesperado que nos demostraron que la nostalgia es muy poderosa. Es posible que Activision esté interesado en replicar la fórmula con otro de los juegos más queridos por los fanáticos.

CoD: Modern Warfare 4 es una de las mejores entregas en años recientes, pero aún hay fans que consideran que se queda muy por detrás de los títulos clásicos. Los jugadores que extrañan los primeros juegos de la serie tienen motivos para estar muy emocionados, pues una nueva pista indica que otro proyecto antiguo podría regresar.

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El Call of Duty: Modern Warfare 2 original de 2009 podría tener un nuevo port

Si bien cada fanático tiene su entrega favorita, es posible que muchos digan que Call of Duty: Modern Warfare 2 es uno de los mejores juegos de franquicia. Es fácil ver por qué este título de 2009 se ganó el cariño de miles de personas, pues presenta una de las campañas más icónicas, un modo multijugador que revolucionó el concepto y un apartado cooperativo muy exigente.

Si bien el videojuego clásico de Infinity Ward regresó en 2020 con una remasterización para XBOX, PlayStation y PC, esa versión sólo incluye el componente narrativo. Esto significa que, para disfrutar el apartado competitivo, es necesario desempolvar el PS3 o XBOX 360.

Y aunque Call of Duty: Modern Warfare 2 aún sigue disponible para PC, esa versión y los ports originales para consolas están repletos de tramposos que arruinan por completo la experiencia. Por suerte, y de acuerdo con una nueva pista, existe la posibilidad de que este clásico reciba el mismo tratamiento que CoD: Black Ops 1 y 2.

La comunidad descubrió que la Junta de Clasificación Australiana, el organismo que se encarga de revisar el contenido de los videojuegos que debutan en dicho país, enlistó Call of Duty: Modern Warfare 2. El sitio web de la institución deja claro que se trata de la versión original de 2009, y en ningún momento se hace una mención a un posible remake o remaster.

La clasificación tampoco menciona plataformas, así que se desconoce si un hipotético relanzamiento tendrá lugar en XBOX Series X|S, PlayStation 5 o PC. Aunque luzca poca cosa, recordemos que, cuando un juego recibe una puntuación por edades, generalmente significa que se avecina un lanzamiento o anuncio.

Según la información, la junta reguladora de Australia enlistó el juego el pasado 1 de octubre de 2026, aunque por el momento ni Activision ni Infinity Ward se han pronunciado al respecto. Los jugadores señalaron que el sitio del Modern Warfare Remastered original también se actualizó, por lo que se desconoce si MW2 realmente regresará.

El clásico Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009 fue enlistado en la Junta de Clasificación de Australia en octubre de 2026

Call of Duty: Modern Warfare 2 podría replicar el éxito de CoD: Black Ops 2

Por ahora, aún no existen más pistas que apunten a la posibilidad de que el clásico Call of Duty: Modern Warfare 2 vaya a tener su regreso triunfal; sin embargo, y al recordar lo sucedido con los recientes ports de CoD: Black Ops y CoD: Black Ops 2, podemos notar un patrón similar.

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Las nuevas versiones de los videojuegos de Treyarch aparecieron listados en el sistema de clasificación de Corea del Sur a principios de 2026. El sitio web del organismo regulador de aquel país tampoco mencionó la palabra “remaster”. Posteriormente, los ports también se filtraron en la PSN de PlayStation.

Tras semanas de especulación, Activision finalmente anunció y estrenó los ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 durante el verano de este año. El relanzamiento fue un éxito rotundo debido a que los títulos de 2010 y 2012 lideraron las listas de los videojuegos más vendidos durante esa temporada, y se cree que en conjunto despacharon más de 10 millones de copias.

Activision reconoció que jamás imaginó que las nuevas versiones de los juegos clásicos de Treyarch iban a tener tan buen recibimiento. La compañía también confesó que aprendió de ese éxito, y dejó caer la posibilidad de ver más proyectos de esa índole en un futuro próximo.

Call of Duty: Modern Warfare 2 podría repetir el enorme éxito de los ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 para PlayStation

Pero cuéntanos, ¿cuál es tu entrega favorita? ¿Te gustaría que CoD: Modern Warfare 2 de 2009 regrese con su modo multijugador? Déjanos leerte en los comentarios.

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