A pesar de tener más de 30 años a sus espaldas, Dragon Ball permanece como un referente de la industria del manga y anime; sin embargo, y a pesar de que actualmente se trabajan en nuevos proyectos animados y videojuegos, la casa que vio crecer la franquicia acaba de recibir un duro golpe, literalmente.

Ya pasaron más de 2 años desde el triste fallecimiento de Akira Toriyama, creador de la serie protagonizada por Goku. El artista también es el autor de otras franquicias igualmente icónicas, como Dr. Slump. El deceso del escritor y dibujante japonés entristeció a miles de fanáticos en su natal Japón y el resto del mundo.

Video relacionado: El mejor juego de Dragon Ball de la historia - Review

La casa y oficina de Akira Toriyama es demolida en Japón

Lamentablemente, una era del extenso legado de uno de los mangakas más importantes de la historia acaba de llegar oficialmente a su final.

Bird Studio es un estudio de producción de manga y diseño fundado por Akira Toriyama en 1983. Este fue el espacio de trabajo en el que el artista japonés elaboró algunas de sus franquicias más importantes, incluidos Dragon Ball y Dragon Quest. Lastimosamente, y por alguna razón desconocida, acaba de ser destruido.

El viernes 30 de octubre de 2026, empezaron a surgir numerosos reportes que señalaban que la oficina y el hogar del mangaka iba a ser demolidp. Según los residentes locales, la destrucción del edificio ya se concretó y, por ende, el icónico lugar desapareció para siempre.

Las autoridades niponas aún no se pronuncian sobre esta situación, mientras que Toei Animation y la editorial Shueisha también guardan silencio. Muchos fanáticos creen que la demolición de la que alguna vez fue la oficina y el hogar de Akira Toriyama significa que Dragon Ball está en riesgo, pero la causa detrás de esta situación podría ser más simple.

En redes sociales, Ryuji Hezumari, concejal del municipio de Nara en Japón, señaló que es muy probable que se destruyó el lugar debido a los impuestos sobre sucesiones. Y es que el terreno y el edificio estarían a nombre del artista japonés, pese a que los derechos de autor de todas sus obras pertenecen a las editoriales.

El experto cree que la familia se vio obligada a tomar la triste decisión de demoler la oficina de Bird Studio debido a la carga fiscal que supone. Aun así, señala que es “doloroso que desaparezca un lugar de trabajo lleno de recuerdos de Dragon Ball”.

Bird Studio, oficina y casa de Akira Toriyama fue demolido en Japón

Fans de Dragon Ball y personalidades de la industria se despiden de Bird Studio

Tras darse a conocer que el edificio de Bird Studio iba a ser demolido, decenas de personas se pronunciaron en redes sociales para mostrar su tristeza y lamentar el suceso. De igual forma, artista y creativos que trabajaron directamente con el creador de Dragon Ball hablaron sobre el tema.

Una de las personas que alzó la voz fue Kazuhiko Torishima, antiguo editor de Akira Toriyama. En un post, escribió lo siguiente: “El lugar que visitaba una vez al mes. El lugar donde nacieron todo tipo de personajes y obras está desapareciendo. Realmente se ha ido”.

Kazuhiko Torishima y el creador de Dragon Ball mantuvieron una relación muy estrecha de amistad, incluso después de que la franquicia cambió de editor. Así pues, es fácil asumir que la destrucción de la oficina de Bird Studio supone una gran pérdida personal para él.

Por otra parte, Chikashi Kubota, director de Dragon Ball Super: Super Hero, también se mostró muy triste por toda esta situación. “Es demasiado pronto para que demuelen la casa de Toriyama-sensei. Es desgarrador”, señaló. Él trabajó con el mangaka durante el desarrollo de la última película animada de la franquicia.

Si bien el lugar físico de Bird Studio ubicado en la ciudad de Kiyosu en Japón dejó de existir, su legado persiste. Además, la serie continúa con nuevos proyectos. Actualmente se emite el anime Dragon Ball Super: Beerus, y ya se anunció una adaptación del Arco de Moro. Por otra parte, Dragon Ball Xenoverse 3 y otros videojuegos siguen en producción.

Tristemente, el manga se encuentra en una situación más complicada. Si bien Toyotaro ya expresó su interés por retomar la serialización del cómic, actualmente no hay indicios que indiquen que habrá nuevos episodios. Tampoco ayuda el hecho de que la franquicia brillará por su ausencia en la próxima Jump Festa 2027 de diciembre.

Bird Studio, la casa de Akira Toriyama, se convirtió en un destino turístico entre los fans de Dragon Ball

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Dragon Ball.

Video relacionado: Dragon ball: Sparking! ZERO: novedades, mecánicas y mejoras

Fuente