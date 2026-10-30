En plena temporada de Halloween, un juego independiente de terror llamó la atención de Sony y Microsoft. Ambas compañías están fascinadas con el impacto que el título ha tenido desde 2024, pues se ha consolidado como uno de las propuestas más originales y terroríficas en la historia moderna del género.

Nos referimos a Mouthwashing, aclamado juego de terror que sorprendió a todos con su singular propuesta. El título ha recibido tantos elogios y es tan popular, que Sony lo llevará a la pantalla grande con una película. Por otro lado, Microsoft acaba de sumar el juego a XBOX Game Pass, así que ya es posible disfrutarlo sin costo adicional con una suscripción.

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¿Qué es Mouthwashing y por qué es tan popular?

En septiembre de 2024, Wrong Organ y CRITICAL REFLEX sorprendieron con el lanzamiento de Mouthwashing, un impactante juego de terror que narra la historia de una tripulación que queda varada en el espacio. Al título le bastaron pocos días para volverse un fenómeno y ser considerado uno de los mejores juegos de aquel año.

Mouthwashing ha recibido miles de reseñas extremadamente positivas en plataformas como Steam. Además, ha estado nominado a un gran número de premios y ha ganado en eventos como New York Game Awards. Lo que hizo tan especial a Mouthwashing fue su propuesta de terror psicológico en primera persona, que ha sido definida como una experiencia realmente perturbadora.

Su historia se desarrolla en un carguero espacial llamado Tulpar, que queda varado tras un accidente. Sus tripulantes luchan contra el tiempo para encontrar una forma de sobrevivir, pero los suministros se agotan rápidamente y la nave se queda sin energía.

Es entonces que Mouthwashing se convierte en un viaje donde la desesperación, el aislamiento y la muerte se vuelven protagonistas. Curly, el capitán de la nave, se convierte en una pieza clave de la historia tras quedar gravemente herido, por lo que su vida depende de la colaboración de sus compañeros.

En medio de una tensión constante y escenarios llenos de imágenes perturbadoras, Mouthwashing desafía a los jugadores a conocer personajes al borde de la locura y a explorar locaciones siniestras.

Sony llevará Mouthwashing al cine

A pesar del paso de los años, Mouthwashing aún es sumamente popular. Por ello, Sony decidió adquirir los derechos cinematográficos de la franquicia y llevar su historia a la pantalla grande. De acuerdo con los detalles, el proyecto ya está en curso en colaboración con Crooked Highway, productora conocida por El teléfono negro.

Sony contrató a Karyn Kusama, directora de Yellowjackets, para hacer realidad la adaptación. Asimismo, Matt Manfredi y Phil Hay, creativos de Crooked Highway, forman parte del equipo creativo y se encargarán del guion.

Por ahora, no hay detalles sobre el reparto de la película ni está claro si seguirá al pie de la letra la historia de Mouthwashing

Mouthwashing llegará a los cines con una adaptación de Sony

¿No has jugado Mouthwashing? Ya está disponible en XBOX Game Pass

El título de terror se volvió un éxito gracias a su lanzamiento en PC, pero los jugadores de consolas por fin pueden disfrutarlo. Mouthwashing llegó ayer, 29 de octubre, a PS5, PS4, Nintendo Switch y XBOX Series X|S. La buena noticia para los fanáticos de XBOX y el terror es que pueden disfrutarlo sin costo adicional. Mouthwashing ya está disponible en XBOX Game Pass, donde llegó como lanzamiento de día 1 en consolas.

El aclamado juego de terror llegó a XBOX Game Pass

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