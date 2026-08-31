One Piece vive una racha positiva: el manga se encuentra en su punto más emocionante, mientras que el anime se expandirá con 2 nuevas películas. Además, la serie live-action finalmente acabó su rodaje, por lo que cada vez estamos más cerca del estreno. Uno de los actores involucrados habló sobre lo que podemos esperar.

Nos referimos a Xolo Maridueña, quien se incorporó a la producción de la Temporada 3 en el papel de uno de los personajes más queridos por los fanáticos de la franquicia. Aunque tristemente no compartió la fecha de lanzamiento de los nuevos episodios, el actor reveló cuál fue su parte favorita de las grabaciones y otros detalles.

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Xolo Maridueña habla sobre la esperada Temporada 3 de One Piece

Los detalles sobre la producción permanecen escasos, pero se sabe que el rodaje finalizó oficialmente el 30 de junio de 2026. Poco a poco nos acercamos al estreno oficial, así que Netflix ya puso en marcha la maquinaria de publicidad para empujar la serie y darle más visibilidad, a pesar de que seguramente aún deberemos esperar meses para el debut.

En los últimos días, la cuenta oficial del servicio de streaming empezó a publicar breves entrevistas con miembros del elenco. Hasta el momento, ya hemos visto las conversaciones de Awdo Awdo, quien interpreta a Mr. 1 en la serie de One Piece; y Emilio Sakraya, actor que asume el rol de Koza.

Ahora, fue el turno de una de las incorporaciones al reparto más interesantes para la Temporada 3: Xolo Maridueña, quien dio vida a Ace en los capítulos que están próximos a estrenarse.

El actor estadounidense, conocido por sus roles de Miguel Díaz en Cobra Kai y Jaime Reyes en Blue Beetle, habló sobre su incorporación al elenco de la adaptación live-action de la obra de Eiichiro Oda. El joven de 25 años explicó que, cuando salió la noticia de que interpretará a Ace, empezó a recibir muchos mensajes de apoyo y emoción.

Cuando le preguntaron sobre cuál fue el set más impresionante que vio durante la producción, Xolo Maridueña destacó los esfuerzos titánicos que supuso recrear los decorados de Arabasta, el famoso reino desértico que desempeña un rol importante dentro de la historia. Según explica, se usaron toneladas de arena.

The fire has arrived in Alabasta. 🔥 Xolo Maridueña is Ace in ONE PIECE: The Battle of Alabasta. pic.twitter.com/AGXrNa4BLz — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 31, 2026

El actor también elogió a sus compañeros de reparto, como Iñaki Godoy, Taz Skylar, Taz Skylar y Emily Rudd. Y sí, afirmó que echará de menos a los actores y la producción. “Extrañaré el sol. Estar aquí fue realmente genial. Pero el elenco y crew, la familia que hace este show, serán a quienes más extrañaré.

Xolo Maridueña también comenta que se quedará con el sombrero de Ace tras el fin del rodaje. Por último, elevó el hype e invitó a los fanáticos a sintonizar la Temporada 3 cuando esté disponible a través de Netflix.

Xolo Maridueña interpreta a Ace en la serie live-action de One Piece

¿Cuándo llegarán los nuevos episodios de One Piece?

Se sabe que la tercera temporada de la serie live-action de One Piece adaptará La Batalla de Arabasta, uno de los arcos más icónicos del manga y anime. La historia muestra cómo Monkey D. Luffy y su tripulación se dirigen al reino desértico para ayudar a la princesa Nefertari Vivi a detener una guerra civil.

Por ahora, se desconoce si la adaptación para Netflix hará cambios importantes en la historia. Lo sabremos cuando los nuevos episodios se unan al catálogo del servicio de streaming. Aún se desconoce la fecha de lanzamiento, pero ya se confirmó que debutará en algún punto de 2027.

La segunda temporada se estrenó oficialmente el 10 de marzo de 2026, así que es probable que los nuevos episodios también debuten a principios del próximo año.

Además de Xolo Maridueña, otros actores famosos se unieron al elenco de la tercera temporada. Entre las nuevas incorporaciones encontramos a Emilio Sakraya como Koza, Daisy Head como Miss Doublefinger, Awdo Awdo como Mr. 1, Cole Escola como Bon Clay, Omid Abtahi como Toto, Jamie Ward como Pell y Nabeel Khan como Chaka.

La tercera temporada de One Piece llegará a Netflix en 2027

Por supuesto, aún está por verse si los nuevos episodios cumplen con las expectativas de los fans. Si bien la Temporada 2 fue del agrado de la comunidad, los datos revelan que experimentó una caída significativa en sus niveles de audiencia con respecto a la primera tanda de capítulos.

Pero cuéntanos, ¿te emocionan los nuevos episodios? Déjanos leerte en los comentarios.

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