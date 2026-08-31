One Piece ocupa un lugar muy especial en los corazones y las mentes de miles de personas en todo el mundo, pues a lo largo de casi 3 décadas consintió a los fans del manga y anime con historias épicas, personajes icónicos y momentos divertidos. Por eso mismo, ver que Eiichiro Oda ya piensa en el final puede resultar deprimente para algunos.

El mangaka japonés se sinceró sobre el tema, y durante un evento reciente por fin habló sobre el final definitivo de su obra más famosa. Si bien se abstuvo de revelar una fecha aproximada, sí comentó cuántos años faltan para conocer la conclusión de la aventura de Monkey D. Luffy y sus amigos.

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Creador de One Piece confirma cuándo publicará el final del manga

Cuesta creerlo, pero One Piece debutó en el número 34 de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en aquel lejano 1997. Ya pasaron casi 30 años desde ese momento, y la franquicia se encuentra en su mejor momento. El manga oficial ya tiene 1191 capítulos, y el anime de Toei Animation también posee más de 1000 episodios.

La extensa duración de la obra de Eiichiro Oda se convirtió en un chiste interno en la comunidad, pero todo lo bueno tiene un final. Fue en 2022 cuando el escritor e ilustrador reveló que la historia entró en su última etapa. Ya pasaron 4 años desde entonces, y la conclusión de la travesía de Luffy aún no se asoma por el horizonte.

Eso sí, el artista nipón reveló que el final está relativamente cerca. El tema salió a colación durante el evento One Piece Day 2026, que se llevó a cabo el 23 de agosto de 2026. Las declaraciones del creativo empezaron a salir a luz a finales de esta semana, así que ya sabemos cuándo podría terminar la trama principal.

Durante el evento anual, Eiichiro Oda confirmó que necesitará “al menos” 4 años para concluir One Piece. Esto significa que el manga continuará hasta 2030 como mínimo, pues las declaraciones dejan caer la posibilidad de que la historia se extienda más si es necesario. El creador de la franquicia prometió a los fans que aún queda mucho contenido por venir.

Tristemente, el artista de 51 años no reveló una fecha aproximada ni brindó otros detalles. Si bien muchos fanáticos estarán contentos de saber que aún faltan muchas historias por narrar, aquellos que ya desean conocer todos los misterios de la obra y ver cómo termina el viaje de Luffy seguramente recibieron el anuncio con decepción.

El manga de One Piece actualmente está en un momento dramático del arco de Elbaph. Los fanáticos deben esperar un poco más para ver cómo continúa la batalla contra Nerona Imu, pues el mangaka se tomó un descanso y esta semana no hubo nuevo capítulo. La publicación se retomará a partir de septiembre.

Y sí, los retrasos cada vez más recurrentes de Eiichiro Oda podrían provocar que la duración de la serie se extienda más y que el final llegue mucho después de lo previsto.

Eiichiro Oda habla sobre el final oficial del manga de One Piece

Más proyectos de One Piece ya están en desarrollo

Mientras tanto, los fanáticos discuten si 4 años es tiempo suficiente para que el creador de la franquicia dé un cierre satisfactorio a todas las tramas secundarias que aún están en el aire.

Aún está por verse cómo concluirá el enfrentamiento contra Imu, y la comunidad también esperan ver otros momentos muy esperados: desde la revancha entre Zoro y Mihawk hasta el reencuentro de Luffy con su mentor Shanks. Y claro, es imposible olvidar el hecho de que aún se desconoce qué es el One Piece.

Fuera del manga, la franquicia está muy activa. La temporada actual del manga de Toei Animation llegó a su conclusión, y los fanáticos deberán esperar hasta la próxima tanda de episodios para ver cómo continúa la historia en la adaptación animada. Al respecto, a principios de 2027 se estrenará un remake del primer arco del show.

Ese mismo año se lanzará One Piece: God Valley, una nueva película que narrará uno de los eventos más enigmáticos en el lore del anime. También se confirmó One Piece: BAAD, otro largometraje que llegará a los cines de Japón en 2029. Eso sí, se desconocen los detalles de la trama.

Faltan mínimo 4 años para que llegue el final del manga de One Piece

Pero cuéntanos, ¿crees que 4 años es suficiente para terminar la historia? Déjanos leerte en los comentarios.

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