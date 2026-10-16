One Piece es uno de los pilares de la editorial Shueisha, y su popularidad rivaliza con la de titanes consolidados como Dragon Ball Z. El anime está en pausa y deberemos esperar hasta 2027 para descubrir cómo continúa la adaptación animada. Mientras tanto, todo indica que la franquicia japonesa hará una parada en un popular videojuego gratuito.

Nuevas filtraciones parecen indicar que la serie de Toei Animation celebrará muy pronto un crossover con un querido free-to-play. Se espera el lanzamiento de nuevo contenido inspirado en el show de televisión, y se cree que el anuncio que confirme esta esperada colaboración está muy cerca.

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Fortnite celebraría una colaboración con One Piece

Por supuesto, el título al que nos referimos es Fortnite, que, a pesar de su decadencia, permanece como uno de los máximos exponentes en el terreno de los juegos como servicio. Esta experiencia gratuita es mucho más que un simple Battle Royale, y uno de sus principales atractivos es su enorme catálogo de colaboraciones.

La Temporada 4 del Capítulo 7 finalizará pronto, así que llegó el momento de prepararse para la minitemporada anual. Esos eventos de corta duración sirven como episodios intermedios entre la transición de capítulos, que generalmente traen consigo una gran cantidad de cambios en el mapa y otros aspectos de la jugabilidad.

La minitemporada del año pasado se basó en Los Simpson. En aquel entonces, Fortnite transformó su arena de combate en una representación bastante fiel de Springfield, e introdujo un minipase que incluía numerosas recompensas temáticas inspiradas en la caricatura estadounidense.

En las últimas semanas, empezaron a circular rumores que indican que el videojuego de Epic Games celebrará una colaboración especial con One Piece, la franquicia creada por el mangaka japonés Eiichiro Oda. Se cree que Monkey D. Luffy, Nami y quizás otros personajes del anime llegarán al free-to-play.

Los primeros informes que daban cuenta de este esperado crossover son muy antiguos, y datan de 2024. En ese entonces, el insider Nick “Shpeshal Nick” Baker señaló que Fortnite recibiría contenido basado en Fallout, Peacemaker, Los 4 Fantásticos y, por supuesto, One Piece.

Más recientemente, en septiembre de 2026, el dataminer conocido como SamLeakss reveló que en los archivos internos de Rocket League se encontró una referencia al anime de Toei Animation, lo que aumentó la posibilidad de ver una colaboración. Desde entonces, otras fuentes han afirmado que los rumores son reales.

Nueva actualización de Fortnite agregó un cofre que podría estar relacionado con One Piece

One Piece llegaría pronto a Fortnite con una minitemporada especial

Al momento de la publicación de este artículo, ni Epic Games ni Toei Animation han confirmado la realización de este crossover; sin embargo, la más reciente actualización de Fornite agregó nuevos archivos que, una vez más, adelantan la llegada de contenido inspirado en el anime.

El 15 de octubre de 2026, se lanzó la última actualización de la Temporada 4 del Capítulo 7. Este parche añadió el contenido final de Fortnitemares antes de Halloween, y se cree que también incorporó material que se utilizará en el futuro.

Mientras los dataminers analizaban los archivos internos de la última actualización, descubrieron un interesante cofre pirata. Si bien el baúl no incluye alguna decoración que haga referencia de alguna manera a One Piece, se cree que sí está relacionado con el evento final, que se espera que lleve a los jugadores a un nuevo mapa.

La teoría más acertada es que los fanáticos serán trasladados al Planeta Azul, nombre que recibe el mundo ficticio en el que se desarrolla el manga de Eiichiro Oda. Y aún hay más.

Otro hallazgo que llamó la atención de la comunidad fue una nueva pantalla de carga que expande la narrativa general de Fortnite. La imagen muestra a Hope, quien yace en el suelo tumbada con un aspecto de confianza. También es posible observar a Jonesy, quien está sentado sobre un barril.

Los fanáticos de One Piece recordaron que, en el episodio 2 del manga, Luffy emerge de un barril arrestado por la marea hasta una playa. Se cree que el Battle Royale de Epic Games replicará esa mítica escena en la cinemática de introducción de la próxima minitemporada anual.

La filtración de la pantalla de carga parece indicar que One Piece llegará a Fortnite

Pronto saldremos de dudas, pues la Temporada 4 del Capítulo 7 finalizará el 1 de noviembre.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que contenido temático llegue al videojuego gratuito? Déjanos leerte en los comentarios.

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