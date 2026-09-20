Pocos animes tienen el impacto cultural de One Piece, que permanece como una de las franquicias más exitosas del mercado nipón a pesar de tener casi 30 años de historia. Si bien el manga y la serie original siguen en producción, próximamente se lanzará un remake que adaptará otra vez el primer arco.

Para muchos fanáticos, estrenar una nueva versión de un show que todavía aún no termina es innecesario, e incluso confuso; sin embargo, Wit Studio, la casa animadora que se hará cargo de este proyecto, justificó la existencia de esta nueva serie y reveló cuál es el objetivo principal de revisitar las primeras aventuras de Monkey D. Luffy.

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El remake de One Piece está pensado para los novatos que nunca vieron el anime original

El manga original de Eiichiro Oda se estrenó en 1997 en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial japonesa Shueisha. Gracias a su simpático sentido del humor, arte distintivo y batallas divertidas, la obra alcanzó grandes niveles de popularidad y actualmente cuenta con más de 1190 episodios.

El anime de Toei Animation fue igualmente exitoso, y en este momento tiene alrededor de 1170 capítulos a sus espaldas. Pero claro, los nuevos fanáticos podrían encontrar difícil seguir el ritmo de la historia y familiarizarse con todos los personajes, lugares y conceptos que dan forma al mundo de fantasía.

Precisamente, Joji “George” Wada, presidente de Wit Studio, reveló que el nuevo remake de One Piece pretende ser una puerta de entrada para nuevas personas que quieran adentrarse en la franquicia de una forma sencilla y cómoda.

Durante una entrevista con Polygon, Joji Wada explicó que la franquicia creada por Eiichiro Oda podría considerarse “un tesoro del que Japón puede estar orgulloso”. Así pues, explica que el objetivo principal de la nueva versión es llevar esta obra a un nuevo público.

“Asimilamos profundamente el vasto mundo de One Piece a partir de su enorme cantidad de material original. Con ese mundo a nuestro lado, nuestra tarea fue representar el inicio de un nuevo viaje, con toda su intensidad emocionante”, afirmó el actual director de la casa de animación.

El jefe de Wit Studio afirma que el remake presentará “imágenes frescas impregnadas del espíritu de la actualidad”, y señaló que dicho relanzamiento puede ser una oportunidad para que una nueva generación de fanáticos se acerque a ese “tesoro nacional”.

La primera temporada de la nueva versión de One Piece estará conformada por un total de 7 episodios, y adaptará el arco de Baratie. Joji Wada no compartió la fecha de estreno, pero el artículo reafirma que los capítulos comenzarán su emisión a partir de febrero de 2027 a través de Netflix.

El remake de One Piece para Netflix se estrenará en febrero de 2027

One Piece podría terminar en pocos años

Durante la misma entrevista, Joji Wada confesó que trabajar en una nueva adaptación de la obra de Eiichiro Oda supone un gran reto e impone mucha presión sobre el estudio. Por suerte, Wit Studio ya está acostumbrado a trabajar en grandes franquicias, pues fue el responsable de las primeras temporadas de uno de los animes más exitosos de la década pasada: Attack on Titan.

“El deseo del creador de expresar algo es lo que da origen a los personajes y da forma a la historia. Cuando transformamos esos sentimientos en animación, el mundo que construimos tiene una función fundamental: crear el drama emocional de los personajes y proporcionar a estas emociones desbordantes un sólido vehículo para contenerla”, comentó el jefe de la compañía.

Está por verse si el remake de One Piece cumple con las expectativas y logra convertirse en una alternativa para los nuevos fanáticos que apenas se adentran en la franquicia. Al respecto, parece que el viaje de Monkey D. Luffy y sus amigos podría terminar en pocos años.

Durante el One Piece Day 2026 que se celebró a mediados de agosto, Eiichiro Oda confirmó que necesitará “al menos” otros 4 años para darle cierre a la historia del manga. En caso de que se mantenga fiel a sus planes, es posible que la obra llegue a su conclusión definitiva aproximadamente en 2030.

Actualmente, el manga se encuentra en un punto muy importante del arco de Elbaph. El anime también adapta esa parte de la historia, pero se tomará una pausa debido a que ahora se maneja con un esquema de lanzamientos basado en temporadas.

Además del remake, se espera que la tercera temporada de la serie live-action de One Piece para Netflix debute en 2027. El actor Xolo Maridueña, quien interpreta a Ace, es una de las nuevas adiciones al reparto, y recientemente reveló cuál fue su parte favorita del rodaje.

El remake quiere ayudar a los nuevos fans a ver One Piece por primera vez

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