Spider-Man rinde homenaje a One Piece con una portada especial que recrea el Gear 2 de LuffyPor Fernando Salinas el
Peter Parker adopta una de las poses más memorables del anime en una portada variante para celebrar el número 1000 de The Amazing Spider-Man
El universo de los cómics y el manga se mezclaron una vez más para hacer una colaboración inesperada. The Amazing Spider-Man alcanzó recientemente su tomo número 1000 y, entre las portadas variantes para celebrar este suceso, hubo una que llamó la atención de los fans.
La razón es bastante evidente: Peter Parker aparece en una postura idéntica a la memorable pose de Monkey D. Luffy cuando utiliza el Gear 2. La ilustración fue realizada por Mico Suayan y muestra a Peter encorvado con el puño en el piso, como si el mismísimo Eiichiro Oda lo hubiera dibujado.
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La imagen rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de ambas franquicias, quienes reconocieron el homenaje de inmediato. A pesar de la emoción que ha traído esta referencia, es importante mencionar que no se trata de un crossover entre The Amazing Spider-Man y One Piece.
Incluso se sugiere no dar por sentado que se trate de un homenaje a One Piece, pues Marvel no ha confirmado públicamente que se trate de un homenaje intencional a Luffy, aunque a primera vista parece ser evidente.
La ilustración en cuestión forma parte de la enorme colección de variantes producidas para The Amazing Spider-Man #1000, un número especial que reúne a diversos autores que han trabajado con el personaje a lo largo de los años. La edición incluye historias de figuras como Frank Miller, Dan Slott, Noah Hawley, Joe Kelly y otros importantes nombres de la industria, además del trabajo artístico de creadores como Pepe Larraz, John Romita Jr. y Alex Ross.
Esta popular variante corre a cargo de Mico Suayan, un popular artista filipino con 20 años de experiencia. El tomo será exclusivo de la New York Comic Con 2026, que se celebrará del 8 al 11 de octubre.
Amazing Spider-Man #1000 cuenta con más de 30 variantes, lo que incluye homenajes a diferentes etapas del personaje, incluso fuera de los cómics, como es el caso de Spider-Man: Brand New Day.
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