Cuando hablamos de los mangas y animes más populares de la historia, es una obligación mencionar a One Piece; no es una exageración, pues la obra de Eiichiro Oda ya cuenta con más de 1000 capítulos en ambos medios y aún le queda un largo trecho para llegar a su conclusión. Mientras tanto, parece que próximamente celebrará un inesperado crossover.

De acuerdo con los informes, la franquicia de Toei Animation cruzará caminos con uno de los juegos gratuitos más populares del mercado. En caso de que los reportes resulten precisos, sólo será cuestión de tiempo para que el contenido temático del show animado llegue al free-to-play.

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One Piece tendría una minitemporada en Fortnite en noviembre

Por supuesto, el videojuego al que nos referimos es Fortnite. El Battle Royale se convirtió en una especie de metaverso, y en la última década celebró multitud de crossovers con celebridades del mundo real y decenas de franquicias de cine, videojuegos y, por supuesto, animes.

En ese frente, el videojuego de Epic Games ya colaboró con Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, Attack on Titan y Jujutsu Kaisen. Pensar en que contenido de One Piece podría llegar al free-to-play en una futura temporada está lejos de ser una idea descabellada, y una reciente filtración respalda esa hipótesis.

Mediante una publicación en redes sociales, el famoso dataminer conocido como SamLeakss informó a sus seguidores que encontró archivos en la más reciente actualización de Rocket League que básicamente adelantan que el anime de Toei Animation llegará a los títulos online.

En lo que se refiere a la filtración, el informante compartió en un post en X una extensa descripción de un elemento temático de One Piece que, supuestamente, encontró en el videojuego multijugador. Se trata del mensaje de Gol D. Roger, que da inicio a la historia de la serie animada.

Una parte del texto dice lo siguiente: “Riqueza, fama y poder. Gold Roger, el rey de los piratas, obtuvo esto y todo lo demás que el mundo podía ofrecer. Y sus últimas palabras impulsaron a innumerables almas hacia los mares: ‘¿quieres mi tesoro? ¡Puedes quedártelo! Dejé todo lo que reuní junto en un solo lugar. Ahora solo tienes que encontrarlo’”.

Si bien el archivo se encontró en la reciente actualización de Rocket League, es fácil asumir que la colaboración también llegaría a Fortnite debido a que ambos títulos comparten crossovers, aunque obviamente hay diferencias con respecto al contenido.

Filtran que Fortnite tendrá un crossover con One Piece

¿Cuándo iniciaría la colaboración entre One Piece y Fortnite?

En una publicación de seguimiento, SamLeakss afirma que es “muy probable” que la colaboración en cuestión corresponda a la próxima minitemporada de Fortnite. El también informante Loolo Leaks coincide con esa teoría, y en un post separado señaló que la colaboración está “90% confirmada”.

Los dataminers teorizan que la supuesta minitemporada de One Piece en el Battle Royale dará inicio el próximo 1 de noviembre de 2026. Se especula que el crossover debutará inmediatamente después de que llegue a su final la Temporada 4 del Capítulo 7, que se cree que finalizará el 31 de octubre.

No obstante, también se cree que la siguiente minitemporada del videojuego gratuito tenga una temática diferente y que la colaboración con la obra de Eiichiro Oda tenga lugar más adelante en noviembre como contenido independiente.

Se desconoce cuáles son los personajes de One Piece que podrían llegar a Fortnite como parte de esta colaboración. Es fácil asumir que Monkey D. Luffy, Nami, Sanji, Usopp, Zoro y otros personajes secundarios harán acto de presencia de alguna u otra forma. De cualquier forma, es importante destacar que ni Toei Animation ni Epic Games han confirmado estos informes.

Incluso si este crossover nunca sucede, los fanáticos de la franquicia tienen mucho contenido por explorar. El manga está en el punto más emocionante del Arco de Elbaph, mientras que el anime se prepara para cerrar su temporada de 2026. El próximo año debutará un remake de la primera saga del anime, una película animada y la Temporada 3 de la serie live-action de Netflix.

Skins de one Piece llegarían a Fortnite en una posible minitemporada del free-to-play

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que el Battle Royale reciba contenido de Luffy y sus amigos? Déjanos leerte en los comentarios.

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