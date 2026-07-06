Rhythm Heaven Groove marca el regreso de una franquicia muy peculiar después de 10 años de ausencia. Este 2 de julio el juego de ritmo llegó a Nintendo Switch con el humor y ritmo que lo caracteriza, al tratarse de una nueva entrega, pudimos disfrutar de nuevos minijuegos y también nuevas colaboraciones musicales.

Una de las canciones que más llamaron la atención es Love me forever!, interpretada por Ado, importante cantante japonesa con temas como Uuseewa, AiAiAi y Odo. Esta canción es exclusiva de Rhythm Heaven Groove y fue escrita por Tsunku♂, compositor que además es creador y productor de la saga Rhythm Heaven.

¿Quién es Ado?

Ado alcanzó la fama internacional gracias a éxitos como Usseewa y por interpretar canciones de la película One Piece Film: Red, incluyendo el tema New Genesis. Su potente voz y en especial, sus gritos desgarradores, la han convertido en una de las artistas más conocidas a nivel mundial.

Esta no es la primera vez que se relaciona con el mundo de los videojuegos, ya que tuvo una colaboración especial con Fatal Fury: City of The Wolves y en el futuro interpretará un personaje en Stranger Than Heaven, además de colaborar con Snoop Dogg en el tema principal del juego.

La participación de Ado da muestra del interés de Nintendo por darle su lugar a esta franquicia con una colaboración tan importante para Rhythm Heaven Groove, que además se ha convertido en el último lanzamiento oficial de first-party para Nintendo Switch.

¿Qué te parece esta colaboración? ¿Crees que más artistas deberían involucrarse con los videojuegos como ocurrió con Ado? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres estar bien enterado sobre este y otros juegos de Nintendo, puedes visitar esta página.

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