Hideo Kojima, padre de Metal Gear Solid y Death Stranding, expresó recientemente su preocupación por el final del formato físico en los videojuegos. Esto tras el anuncio de PlayStation de que a partir de 2028 no lanzará más discos en sus consolas.

No es la primera vez que el creativo japonés toca el tema y reafirmó su temor por el hecho de que llegue el momento en que el usuario no tenga posesión de la obra para disfrutarla cuando quiera.

Lo anterior pues, fiel a su visión, ya no está pensando en lo digital, sino en lo que sigue: el gaming a través del streaming en la nube.

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Hideo Kojima no está de acuerdo con el final del formato físico tras el anuncio de PlayStation

Durante su participación en el festival de cine italiano Il Cinema in Piazza, Hideo Kojima habló sobre el reciente anuncio de PlayStation respecto a la eliminación del formato físico en los videojuegos.

Al respecto, el creativo japonés lamentó que los discos pierdan su lugar en el gaming, pero advirtió que el riesgo total no se encuentra en el formato digital, pues todavía es posible que el usuario tenga los datos almacenados en un disco duro o una SSD, sino en lo que sigue de eso: el streaming de juegos desde la nube.

En ese sentido, declaró:

"Dado que la producción terminará en 2028, esto se refiere a los videojuegos, pero yo crecí con medios físicos, así que me parece realmente triste.

En la actualidad, he estado comprando muchos Blu-ray, como varias películas, y también CDs. La situación es diferente para los juegos, ya que se descargan al disco duro, lo que significa que los datos del juego permanecen en tu propio hardware.

Sin embargo, si las cosas cambian al streaming en el futuro, eso ya no será así. Con los servicios de suscripción de streaming, como Netflix o Amazon, hay un servidor en algún lugar, y esencialmente solo tienes el derecho a abrir el grifo, y cuando lo haces, los datos fluyen.

Así es como funcionan las películas en estas plataformas, ¿verdad? No descargas los datos, los accedes directamente a través de una suscripción. Y la consecuencia de eso es que no posees realmente los datos tú mismo“.

Hideo Kojima on the end of physical disc production for video games:



"Since production is ending in 2028, this is about video games, but I grew up with physical media, so I find it really sad. Currently, I’ve been buying up a lot of Blu-rays, such as various movies, and CDs too.… pic.twitter.com/ivL989gOFd — Genki✨ (@Genki_JPN) July 5, 2026

El mundo cambia, las ideologías también y esto podría afectar el contenido que disfrutamos en el futuro

Posteriormente y con su acostumbrada visión política de las cosas, Hideo Kojima advirtió el riesgo de que el consumo de contenido sea a partir de una relación con una plataforma de streaming, donde el usuario no tiene posesión de los datos.

El genio japonés señaló que esto es problemático en sí mismo pues son las empresas quienes deciden qué se ofrece en sus plataformas, pero esto, invariablemente, se ve atravesado por los tiempos políticos y las ideologías.

"Hay empresas que poseen estos servidores y te permiten abrir el grifo por una cuota mensual.

Sin embargo, con las naciones, la política y las diversas formas de pensar, uno naturalmente tiene que considerar la posibilidad de que, si hay un cambio, la distribución de los datos internos se detenga.

Y si eso sucede, no podrás ver ni jugar las películas y juegos que te gustan. Eso es lo que da miedo. Entonces, lo que está sucediendo con los videojuegos en 2028 podría suceder también con las películas. Me gustaría que todos tuvieran eso en mente“.

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