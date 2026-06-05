El gaming ya demostró ser un negocio muy rentable y con un gran potencial de expansión, así que es fácil ver por qué muchas compañías especializadas en cine y otras áreas del entretenimiento empiezan a reforzar sus esfuerzos en esta industria. Precisamente, Paramount Skydance acaba de dar un paso importante en ese frente.

La compañía dirigida por David Ellison anunció una importante reestructuración en su negocio de videojuegos. Como parte de estos cambios, surgió un nuevo estudio dedicado al desarrollo que unificará a los 2 equipos existentes de la compañía. Y sí, muy pronto se anunciará su primer proyecto de alto presupuesto.

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Presentan Paramount Games Studio, un nuevo estudio de videojuegos

Tras la fusión con Skydance, Paramount se hizo de un par de estudios dedicados a videojuegos como Skydance Interactive y Skydance New Media. Ahora, ambos equipos operarán bajo el ala de Paramount Games Studio, el nuevo estudio de desarrollo de la compañía estadounidense.

La nueva empresa tendrá el liderazgo de Tony Driscoll, quien se desempeñó como director de estrategia y desarrollo corporativo dentro de la organización. Adicionalmente, el equipo directivo incluye a 2 veteranos de la industria del entretenimiento: Shawn Kittelsen, vicepresidente sénior y director creativo y de producción; y Dan Prigg, antiguo jefe de Skydance Interactive.

Ahora bien, ¿qué sucederá con los videojuegos que estaban en desarrollo bajo el paraguas de Paramount Skydance? El reporte revela que Marvel 1943: Rise of Hydra sigue en marcha, así como el nuevo juego sin nombre de Star Wars dirigido por Amy Henning.

De igual forma, Paramount Game Studios ya está listo para presentar su primer videojuego AAA. Según se informa, la compañía presentará su próximo proyecto de alto perfil durante la gala del Summer Game Fest 2026, que dará inicio durante la tarde del 5 de junio.

“Estamos comprometidos a crear juegos excepcionales para todo tipo de jugador, desde los más casuales hasta los de gran presupuesto; y a construir experiencias memorables basadas en nuestras franquicias de Paramount y mundos originales que fomentan la participación de los fans e impulsen el crecimiento a largo plazo”, comentó Tony Driscoll.

Como parte de esta integración, el equipo directivo de Skydance New Media sufrirá cambios importantes. Amy Hennig dejará su puesto como copresidenta para convertirse en directora creativa de Paramount Games Studio, mientras que Julian Beak, quien trabajó junto a Hennig, abandonó la empresa.

Paramount Games Studio desarrollará videojuegos basados en las franquicias de la comañía y experiencias originales

¿Qué pasará con Mortal Kombat, Batman y otras franquicias de Warner Bros. Games?

Por supuesto, es imposible olvidar que el lanzamiento de Paramount Games Studio llega en un momento de transición. Después de que Warner Bros. Discovery se puso a la venta, se esperaba que Netflix fuese el nuevo dueño; sin embargo, el gigante del streaming dio un paso al costado y permitió que la compañía de David Ellison se perfila como comprador.

Se espera que Paramount Skydance se convierta en una importante empresa en la industria del gaming, pues su posible adquisición de Warner Bros. Discovery le daría acceso a todo el catálogo de juegos de Warner Bros. Games, lo que incluye franquicias de renombre como Mortal Kombat, Harry Potter y Batman.

Aunque el acuerdo todavía no se cierra, el comunicado revela que Tony Driscoll, como jefe de Paramount Games Studio, se encargará de planificar la integración tras la posible compra de Warner Bros. Discovery y su división de videojuegos.

Se desconoce si Warner Bros. Games y Paramount Games Studio trabajarán juntos tras la posible compra de WB Discovery

“El lanzamiento de esta división marca una evolución significativa en nuestra concepción de los videojuegos: no como una extensión de nuestro negocio, sino como un pilar fundamental de nuestra estrategia de contenido, junto con el cine, la televisión y el streaming”, comentó el director.

Pero dinos, ¿crees que Mortal Kombat y otras franquicias están en peligro? ¿Te emociona el lanzamiento de este nuevo estudio? Déjanos leerte en los comentarios.

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